G2 Esports se corona en la final de la LEC

La Caja Mágica de Madrid se ha convertido este fin de semana en el epicentro europeo del League of Legends con la disputa de las finales de verano de la LEC 2025. Más de 10.000 personas se dieron cita en el recinto para presenciar de primera mano los enfrentamientos entre los mejores equipos europeos de League of Legends y decenas de miles más siguieron toda la acción a través de Twitch.

Y la final fue un auténtico espectáculo con el choque de titanes entre Movistar KOI y G2, los dos equipos más en forma de toda Europa. Una ceremonia de inauguración eléctrica en la que aparecía por sorpresa Ibai Llanos como anfitrión de lujo daba el pistoletazo de salida a la última jornada de competición.

Sin embargo las cosas no salieron bien para el equipo español, que cayo con un contundente 3-0 ante los samuráis. Aunque la afición local empujó mucho al equipo español, de poco sirvió esto en la Grieta del Invocador. G2 dominó el partido de principio a fin y pasó por encima de un Movistar KOI que no consiguió encontrar su ritmo.

Los samuráis salieron muy bien desde el primer enfrentamiento, dominado claramente la Grieta del Invocador para adelantarse en el marcador. Dominaron de principio a fin y daban así un golpe en la mesa.

En el segundo choque las carpas lo intentaron, tuvieron varios momentos donde conseguían ponerse por delante en la partida. Lo intentaron en varias teamfights, pero finalmente los de Caps se rehicieron y terminando llevándose le encuentro.

.El 3-0 llegaba muy rápido y coronaba a G2 como campeones de LEC nuevamente servía para poner el punto final a un fin de semana de competición.