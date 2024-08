GIANTX, un gigante dormido

GIANTX no ha tenido su mejor temporada en League of Legends y no ha conseguido tener un buen nivel.

Comenzaría la temporada haciendo un papel mediocre en el split de invierno y el nuevo roster no terminaba de arrancar. Terminaron la fase regular en la octava posición consiguiendo entrar a los playoffs por la mínima. A pesar de conseguir entrar en las fases eliminatorias el nivel seguía siendo el mismo y cayeron a las primeras de cambio.

En el split primaveral las cosas mejoraron un poco y el equipo comenzó a tener un nivel mayor, consiguiendo así mejores resultados. Terminaron la fase regular en la sexta posición con cuatros victorias y cinco derrotas, algo más o menos salvable.

La mejor noticia para ellos llegaría en este split de verano, donde alcanzarían los playoffs, aunque terminarían eliminados. Sin embargo, gracias a los puntos se han clasificado para las SEASONS Finals y tendrán la oportunidad de conseguir una plaza para los Worlds.

En cuanto a VALORANT poco se puede decir, han firmado una temporada nefasta donde no han conseguido alcanzar los playoffs en ningún stage y la temporada está finalizada para ellos.