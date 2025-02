LALIGA FC Pro presenta su temporada más ambiciosa

Llega la nueva temporada de competitive gaming de LALIGA FC Pro de la mano de LALIGA y EA SPORTS, que reunirá a 38 clubes de LALIGA EA SPORTS y LALIGA Hypermotion, como ya lo hizo en las últimas 4 ediciones.

El exclusivo acto de presentación, que tuvo lugar en el museo LEGENDS, The Home of Football, presented by LALIGA, recibió a un centenar de aficionados que habían tenido la fortuna en ganar una invitación a través de diversos concursos. Allí pudieron conocer de primera mano los detalles de la competición, hacerse una foto con DjMaRiiO, uno de los creadores de contenido de EA SPORTS FC™ más relevantes del mundo en habla hispana, y conocer a algunos jugadores profesionales de la competición, como Chousita del RC Deportivo, Pollychris del Albacete BP y Hugo Sánchez del SD Eibar.

En palabras de Alfredo Bermejo, director de Estrategia Digital de LALIGA: “Tenemos por delante una temporada de LALIGA FC Pro apasionante, en la que veremos a los 38 clubes dejarse la piel en enfrentamientos muy esperados, que harán a los aficionados disfrutar con el mejor espectáculo de competitive gaming del mundo”. “FC Pro Leagues volverá a unir a las mejores ligas y federaciones de fútbol del mundo en el campo virtual», ha declarado Sam Turkbas, Director Senior de Esports de EA SPORTS. «Nuestro primer año contó con un número récord de más de 30 programas de ligas asociadas, incluyendo nombres icónicos como LALIGA, y esperamos continuar con esa colaboración. Juntos, estamos ofreciendo a los jugadores de EA SPORTS FC y a los aficionados al fútbol más formas de celebrar el juego del fútbol, sin importar dónde se juegue.»

Las paradas de la nueva temporada

La temporada 2024/25 de LALIGA FC Pro arrancó el pasado mes de diciembre con la disputa de LALIGA FC Pro SuperCup, en la que el vigente campeón, el Sevilla FC deNicolas99FC, se alzó con el primer título de la temporada en un torneo presencial en el marco del festival Gamergy.

La Temporada Regular arrancará en el mes de febrero con dos citas, la del 25 y 26 de febrero y la del 11 y 12 de marzo. Los clubes participantes se dividirán en ocho grupos disputándose su acceso a la Cup y a las Finals en formato 1v1, como el resto de la temporada. Como novedad este año, se jugarán dos rondas por cada grupo ampliando así el número de partidos en la fase de la temporada regular.

Los 3 clubes mejor clasificados de cada grupo en la Temporada Regular, 24 en total, disputarán LALIGA FC Pro Cup del 5 y 6 de abril. Además, el club mejor clasificado en la tabla de cada grupo tendrá la ventaja de comenzar en la segunda ronda y tendrá plaza segura en LALIGA FC Pro Finals. De la Cup saldrán los 16 clubes que se habrán ganado estar un paso más cerca de la gloria habiendo accedido a LALIGA FC Pro Finals de finales de mes. En línea con años anteriores, como fueron el caso de Madrid, Barcelona, Zaragoza o Tarragona, estas paradas presenciales con público tocarán nuevas ciudades, acercando una vez más la emoción a su comunidad. Los detalles serán revelados en los próximos meses.

El prize pool de la temporada

El prize pool será de 357.000€. En la SuperCup, el primer título disputado de la temporada en diciembre, se repartieron 7.000€. Durante la Cup de abril se repartirán 100.000€, con 25.000€ para el ganador; 10.000€ para el subcampeón; 7.500€ para el tercer y cuarto puesto; y hasta el puesto 24 todos los equipos recibirán cuantía económica como premio. Por si fuera poco, para las Finals quedarán para repartir 250.000€, con 60.000€ para el club que se hace con el título de campeón; 40.000€ para el subcampeón; 20.000€ para el tercer y cuarto puesto; y reparto económico hasta el puesto 16.

Además, el campeón y subcampeón absolutos ganarán plaza directa para la EA SPORTS FC Pro World Championship, mientras que los cuatro semifinalistas tendrán plaza para la eChampions League.