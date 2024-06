Madrid in Game se alía con 42 Madrid para una nueva HackJam

Madrid in Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, se unió a 42 Fundación Telefónica para la celebración de la quinta ‘Madrid in Game Hack Jams’, la maratón de 48 horas de desarrollo de videojuegos que se celebró del 20 al 22 de junio.

En el marco del ‘Telefónica Fest’, celebrado en conmemoración del 100º aniversario de la compañía española de telecomunicaciones en su sede en Las Tablas, Madrid in Game celebró una nueva edición de su maratón de desarrollo de videojuegos en el campus de programación 42 Madrid Fundación Telefónica, acogiendo a más de 70 participantes que en tiempo récord crearon 15 títulos que ya están disponibles de forma abierta y gratuita. A diferencia de las cuatro ediciones anteriores y por primera vez, los jammers contaron con hasta 3 leitmotivs distintos bajo los que desarrollar su videojuego.

Esta propuesta nació con el objetivo potenciar y retener el talento del sector, establecer un punto de networking y sinergias con diferentes profesionales y desarrolladores dentro del ecosistema gaming. ‘Madrid in Game HackJams’ pretende crear el futuro de la industria y la gamificación impulsando la creatividad, el trabajo en equipo y la innovación.

Deporte, accesibilidad y telecomunicaciones: protagonistas de la gamejam

Tras ‘Tetris’, ‘el Madrid del Futuro’, la ‘Fashion Week’ y la ‘Fórmula 1’ como leitmotivs en las cuatro primeras entregas celebradas en el Development Center del Campus del videojuego de Madrid in Game, la nueva gamejam celebrada con Telefónica fue la primera en contar con varias opciones para dar rienda suelta a la creatividad: deporte, accesibilidad y telecomunicaciones; que no fueron desveladas hasta el inicio de la jornada.

Más de setenta participantes cambiaron el Campus del videojuego, ubicado en Casa de Campo y sede habitual de esta iniciativa, por las instalaciones de 42 Madrid, donde contaron con todo tipo de comodidades en su estancia en el concurso, entre las que se incluía el acceso a los recursos tecnológicos del campus de programación de Telefónica.

Esta ‘HackJam’ contó, además, con 4 mentores de excepción: Diego Gómez Martil, exjammer y CTO y Proyect Manager de Barqia Sports, startup perteneciente al Start IN Up Program, el programa de incubación y aceleración de Madrid in Game; Laura ClimentAumente y Adrián Hernández Prieto, también exjammers y ganadores de la 4º edición, y Alejandro Antón, diseñador y programador de videojuegos que ha desarrollado su carrera profesional en España, Estados Unidos y México.

Un jurado de expertos formado por Sara Gutiérrez Olivera, consejera técnica de Madrid in Game; Juan Pablo Guzmán Fernández, CEO de Infinite Thread (una de las 58 startups que actualmente se incuban en el Development Center del Campus del videojuego); Javier Espinosa, head of software en Telefónica innovación digital y Roberto Tadeu, gerente de relacionamiento estratégico en gaming, dieron el veredicto final junto con Virginia Blanco, directora general de Innovación del Ayuntamiento de Madrid y Pablo Mateos Toro, director de 42 Madrid.