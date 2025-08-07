PAC-MAN llega de la mano de OXO Museo del Videojuego

PAC-MAN, el legendario personaje del icónico videojuego, continúa celebrando su 45 aniversario con una nueva y muy especial parada. Desde esta semana, una figura gigante de uno de los personajes más famosos de la historia de los videojuegos se alza frente al mar, instalada en el Paseo Marítimo Rey de España de Fuengirola, donde permanecerá visible durante un mes como una atracción destacada y llamativa.

Esta acción forma parte de la campaña conmemorativa desarrollada por el Museo del Videojuego OXO gracias a su colaboración con Bandai Namco Entertainment, con el apoyo del Ayuntamiento de Fuengirola en esta última parada. El objetivo: rendir homenaje a uno de los iconos más universales del mundo del videojuego, que en 2025 celebra 45 años de relevancia cultural e histórica.

El pasado mes de mayo, OXO lanzó un homenaje especial a PAC-MAN en su sede de Madrid, con una experiencia inmersiva y puestos de juego en modo libre. El evento atrajo a cientos de visitantes el día de su inauguración y fue acogido con entusiasmo tanto por medios especializados como por los fans.

Del mismo modo, la llegada de la campaña a Málaga comenzó en el Centro Comercial Vialia y continúa ahora su recorrido con esta nueva ubicación disponible desde esta semana: Fuengirola.

La instalación de la figura gigante marca un nuevo hito dentro del programa especial de aniversario. Con más de dos metros y medio de altura y fiel al diseño pixelado clásico del personaje, PAC-MAN se convierte ahora en un punto de encuentro para turistas, vecinos y aficionados a los videojuegos, reforzando el papel de la Costa del Sol como destino cultural y tecnológico.

La llegada de la figura gigante a Fuengirola refuerza el compromiso del Museo del Videojuego OXO con la promoción del videojuego como fenómeno histórico, artístico y social. Lejos de ser un simple objeto decorativo, PAC-MAN representa una pieza esencial del patrimonio digital global, y su presencia en el espacio público invita a todas las generaciones a redescubrir el valor simbólico, creativo y tecnológico de los medios interactivos. Esta iniciativa busca acercar la historia del videojuego al gran público y consolidar su lugar en la memoria colectiva, en línea con la misión de OXO como museo y agente cultural.