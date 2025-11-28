Primer vistazo a Paralives: así es el primer gameplay del competidor de Los Sims

Paralives, uno de los proyectos independientes más seguidos de los últimos años, ha mostrado por fin un primer gameplay detallado que confirma muchas de las características que habían enamorado a su comunidad desde los primeros prototipos.

Este adelanto no solo demuestra la ambición del estudio, sino que también deja clara su intención de competir de forma directa en el terreno de los simuladores de vida con propuestas profundas, creativas y muy flexibles. A continuación repasamos todo lo que se ha visto en esta presentación oficial.

Un editor de personajes profundo y totalmente personalizable

La demostración comienza con el Paramaker, el editor de personajes de Paralives, que permite moldear a los llamados Parafolk con un grado de libertad poco habitual en el género. Los jugadores pueden ajustar altura, complexión, proporciones, facciones faciales, tono de piel, peinados y estilos con un sistema que se basa en deslizadores precisos y edición directa sobre el modelo. También se mostraron opciones de vestuario, accesorios y combinaciones de color, lo que refuerza la idea de que cada personaje puede ser único y reflejar exactamente lo que imagine el jugador.

Paramaker Paralives

Esta libertad creativa se convierte en uno de los pilares del juego, junto a su filosofía de no imponer límites restrictivos en la personalización. Todo se puede editar, modificar y refinar para representar de forma fiel cualquier personaje, desde estilos realistas hasta diseños más estilizados o excéntricos.

Un modo construcción sin cuadrículas y con libertad total

Uno de los aspectos más llamativos del gameplay es el Build Mode, una herramienta de construcción que abandona por completo el sistema de cuadrículas tradicional. En Paralives, las paredes pueden ser curvas, ampliarse o encogerse libremente, y adaptarse al espacio con gran precisión. Los jugadores pueden mover elementos a mano, ajustar medidas, estirar habitaciones o añadir extensiones sin necesidad de seguir patrones predeterminados.

Build Mode Paralives

A esto se suma un amplio sistema de personalización de color, materiales y texturas, que permite modificar muebles u objetos individualmente. El vídeo muestra ventanas ajustables, escaleras flexibles, vallas, balcones y múltiples niveles de terreno, además de herramientas intuitivas para pintar paredes o mover habitaciones completas.

La filosofía es clara: ofrecer una experiencia accesible incluso para quienes nunca han diseñado una casa en un juego, pero sin renunciar a opciones avanzadas para usuarios más creativos.

Una vida simulada rica: ciudad abierta, rutinas y relaciones

Aunque la construcción es uno de los mayores atractivos de Paralives, el gameplay también ofrece un vistazo al modo vida, que será el núcleo de la experiencia una vez creados los Parafolk y sus hogares. En el adelanto se observan escenas cotidianas como entrar y salir de casa, caminar por la ciudad, interactuar con otros personajes o acudir al trabajo.

Gameplay Paralives

El mundo tiene una estructura más abierta de lo esperado, con espacios urbanos conectados, y queda claro que los Parafolk cuentan con necesidades, emociones, relaciones y objetivos personales. También se intuye un sistema de personalidad que influye en el comportamiento y las decisiones de cada personaje.

El equipo ha confirmado que habrá ciclos vitales completos —desde bebés hasta adultos—, así como un abanico de interacciones sociales que irán ampliándose durante el desarrollo.

Animaciones detalladas y enfoque en el realismo

Otro punto fuerte del gameplay son sus animaciones. Se ven movimientos fluidos al subir escaleras, sentarse en muebles o desplazarse por diferentes habitaciones, así como reacciones más naturales que en otros simuladores de vida. El foco en el detalle también se refleja en decoraciones, mobiliario, iluminación y pequeños gestos que aportan credibilidad a los Parafolk.

Paralives apuesta claramente por una mezcla entre estética estilizada y comportamiento realista, un equilibrio que pretende dar vida a un mundo acogedor pero dinámico.

Elementos que llegarán después del lanzamiento

A pesar del entusiasmo que genera este primer vistazo, el equipo ha sido transparente sobre las limitaciones de la versión inicial. Parte del modo vida aún está en desarrollo y podría carecer de ciertas actividades, eventos sociales o interacciones avanzadas en el entorno urbano.

Además, el estudio ha confirmado que elementos como mascotas, vehículos o algunas interacciones complejas se incorporarán más adelante como parte del proceso de Early Access. Esto no ha desanimado a la comunidad, que valora la claridad del estudio y el enfoque progresivo para evitar comprometer la calidad del lanzamiento.

Un prometedor competidor en el género

En conjunto, el primer gameplay de Paralives deja claro que el proyecto va muy en serio. Su apuesta por la libertad creativa, sus herramientas fluidas y su ambición en la simulación lo posicionan como una de las alternativas más destacadas del género para los próximos años.

Con una comunidad que lleva años apoyando su desarrollo, todo indica que Paralives podría convertirse en un nuevo referente para quienes buscan crear, construir y vivir historias únicas en un mundo lleno de posibilidades.