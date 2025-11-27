Nintendo Switch 2 se estaría preparando para recibir una de las sagas más exitosas de toda la historia de los videojuegos

La llegada de Call of Duty a Nintendo Switch 2 parece cada vez más plausible a la luz de los últimos movimientos realizados por el equipo de desarrollo de la franquicia. En las últimas semanas ha trascendido que Sledgehammer Games ha comenzado a fichar desarrolladores con experiencia concreta en el ecosistema de Nintendo, un detalle que muchos interpretan como una señal clara de que el estudio ya se estaría preparando para adaptar la saga a la nueva consola híbrida. Este paso encaja dentro del compromiso asumido en su momento de llevar la franquicia de disparos a las consolas de Nintendo, algo que no ocurre de forma regular desde hace varias generaciones. La potencia adicional de Nintendo Switch 2 podría ser clave para hacer viable un título de gran escala como Call of Duty, eliminando muchas de las limitaciones técnicas que impedían una adaptación satisfactoria en la Switch original.

Aunque por ahora no se ha confirmado qué entrega concreta llegaría a la consola ni en qué ventana de lanzamiento lo haría, el interés por contar con perfiles especializados en hardware Nintendo sugiere que el proyecto va más allá de una simple hipótesis. La experiencia previa de estos desarrolladores resulta especialmente relevante para optimizar rendimiento, controles y sistemas online, aspectos fundamentales en una saga tan exigente a nivel técnico y competitivo.

La posible llegada de Call of Duty a Switch 2 supondría un movimiento estratégico importante. Por un lado, ampliaría de forma notable la base de jugadores de la franquicia, permitiendo acceder a ella a un público que hasta ahora había quedado al margen. Por otro, reforzaría el catálogo de la nueva consola con una de las marcas más reconocibles del sector, elevando su atractivo de cara a lanzamientos multiplataforma futuros.

La llegada de Call of Duty a Nintendo Switch 2, más cerca que nunca

Eso sí, todavía conviene mantener la cautela. No hay anuncio oficial, ni fechas concretas, ni confirmación de que el juego llegue con paridad total de contenido respecto a otras plataformas. También queda por ver si el enfoque sería el de una versión completamente equivalente o una adaptación ajustada a las características de la consola.

En cualquier caso, los indicios apuntan a que Call of Duty vuelve a tener a Nintendo en su radar. Si el proyecto se materializa, marcaría un regreso significativo de la saga a una plataforma que llevaba años fuera de su mapa principal, abriendo una nueva etapa tanto para la franquicia como para Switch 2 en su lanzamiento.