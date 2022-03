El comportamiento del francés Esteban Ocon con su compañero en Alpine, el español Fernando Alonso, durante el pasado Gran Premio de Arabia Saudí continúa siendo motivo de polémica y el piloto francés sigue pagando las consecuencias y no deja de acumular críticas por su actitud al volante en el circuito de Yeda.

La batalla durante las primeras vueltas de la carrera entre los dos coches de Alpine sorprendió por la dureza del enfrentamiento entre dos pilotos que parecían rivales más que compañeros. Alonso, que tuvo que abandonar, expresó su malestar al final de la carrera, mientras que Ocon, que acabó sexto, ofreció una versión muy diferente a la del asturiano. El francés se apoyó en la decisión de Alpine para justificar lo que sucedió. “Se nos permitió correr. El equipo decidió antes de la carrera que podíamos pelear de manera limpia y es lo que hicimos”, dijo Ocon, quien advirtió en sus redes sociales que habrá más situaciones como esta: “He disfrutado de las carreras rueda a rueda con Fernando y estoy seguro de que habrá más de eso esta temporada”.

😮 ¡La maniobra al límite de Esteban Ocon a Fernando Alonso en plena recta!



A más de 300km/h y con el muro al lado 🔥 ¡Increíble!#SaudiDAZNF1 🇸🇦 pic.twitter.com/BAeZYe0F7A — DAZN España (@DAZN_ES) March 27, 2022

El excampeón del mundo Jacques Villeneuve criticó con dureza el comportamiento de Ocon, al que acusó de perjudicar a su equipo. “Estoy menos satisfecho con Esteban Ocon. ¿Por qué peleas duro con tu compañero de equipo en las primeras vueltas de la carrera? Arriesgas tus propios neumáticos y los de Fernando Alonso, perjudicas a tu equipo. Totalmente ilógico, eso no tenía sentido. También creo que alguien como Ocon que lleva un tiempo en la Fórmula 1, debería saber cuándo pelear y cuándo no pelear tan agresivamente. Después de los incidentes del sábado tenía curiosidad por cómo iría la carrera y no me fue nada mal. Todos estaban más tranquilos excepto Ocon”, escribió Villeneuve en su columna en la web Formule 1, de Países Bajos.

Tampoco ahorró críticas a Ocon y a Alpine el alemán Ralf Schumacher, expiloto de F1, hermano de Michael y tío de Mick (Haas). “Lo que me irritó en Yeda fue lo que hizo Alpine. No entendí a Otmar Szafnauer, aunque es nuevo en el equipo. Ocon conducía un poco como picado por una tarántula. Desde el punto de vista del equipo, estuvo mal gestionado porque no sólo los pilotos podían chocar contra sí mismos, sino que la lucha permitió que la competencia llegara por detrás y ambos pilotos destrozaron sus neumáticos”, declaró Ralf Schumacher en Sky Alemania.