Fernando Alonso está contento con el desarrollo que ha hecho Renault de los motores que utiliza Alpine. Pese al problema con la bomba de agua que obligó al piloto asturiano a abandonar en el último Gran Premio de Arabia Saudí, su opinión y la de la escudería no han variado y continúan mostrándose encantados, hasta el punto de que Alonso sitúa el motor Renault entre los mejores de la parrilla. Ahora, Alpine se prepara para una nueva maniobra, como podría ser suministrar esos motores a otros equipos.

“Estamos muy contentos con el rendimiento de nuestro motor. Creemos que estamos jugando en la misma liga que los demás este año. Pudimos pelear en las rectas con los demás en Yeda y Baréin, esperemos y veamos si eso se confirma. El motor Ferrari y el Honda todavía están un poco por delante, pero Renault está ahí. Nos falta un segundo equipo de referencia, pero los datos son esperanzadores”, aseguró Fernando Alonso, en unas declaraciones que recogió Nextgen-Auto.com.

“No hay que cuestionar el motor en sí, ni su diseño, ni las decisiones arquitectónicas tomadas, porque el motor hace lo que se espera de él”, declaró Laurent Rossi, CEO de Alpine, después de desvelar que fue la bomba de agua lo que falló en Arabia Saudí.

Otmar Szafnauer, jefe de equipo de Alpine, manifestó que no sería un problema suministrar motores a otros equipos, aunque deslizó que “estar solo con un motor es un poco mejor, pero no mucho”. Nextgen-Auto apunta que el equipo Andretti ya tendría un acuerdo para disponer de motores Renault en caso de que llegue a la Fórmula 1 en 2024.

“Todavía es algo hipotético, pero si alguien quiere venir a la F1 y quiere hablar con nosotros, estoy seguro de que estaremos encantados de hablar con ellos. Estar solo con un motor, creo que es un poco mejor, pero no mucho. Si tienes dos equipos manejando tu motor, si algo va mal, a veces irá mal en otro lugar debido a la integración y puedes aprender de ello”, aseguró Szafnauer en declaraciones recogidas por Nextgen-Auto.

“Pero tenemos una integración que satisfacer y eso también tiene beneficios. No tenemos en cuenta los deseos de los demás y, aunque los equipos que suministran tres o cuatro equipos dicen que se centran en su propio equipo en primer lugar, en realidad no es así. Los otros equipos siempre tienen sus propios deseos y presionan mucho para conseguirlo: quieren este tipo de refrigeración, esta integración con el chasis, esto, aquello... A veces hay que comprometerse con los clientes. No tenemos que comprometernos”, advirtió Szafnauer, para quien Alpine F1 continuaría siendo una prioridad en las necesidades a satisfacer si se produce esa integración.