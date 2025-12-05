Álex Palou: "Verstappen con el McLaren habría ganado hace meses"

Álex Palou vive uno de los momentos más singulares de su carrera. Mientras sigue dominando en la IndyCar, su nombre continúa ligado a la larga disputa contractual con McLaren, un conflicto que arrancó tras el frustrado acuerdo que debía acercarlo a la Fórmula 1 y que hoy se encamina a resolverse en los tribunales. En medio de esa situación, el piloto catalán ha vuelto a pronunciarse con claridad en una entrevista concedida a Mundo Deportivo.

Sus respuestas, lejos de la diplomacia, han reabierto debates que parecían cerrados. Desde su convicción de que habría luchado por el título mundial de Fórmula 1, hasta la afirmación de que Max Verstappen habría ganado dos meses antes con ese mismo McLaren, el catalán se atreve a echar más leña al fuego en la lucha entre el equipo británico y Red Bull Racing por el título mundial.

Max va sobrado con el McLaren

Cómo piloto, Palou tuvo que responder a cuestiones que muchos aficionados del mundo del motor se han planteado: ¿Max ganaría el Mundial de F1 este año con el McLaren? Su respuesta fue inmediata y contundente: "Sobrado, habría ganado semanas antes". Palou no ocultó su admiración hacia el neerlandés, al que considera actualmente "el mejor de la parrilla". Para él, la combinación del nivel de Verstappen con un coche tan competitivo habría generado un desenlace aún más aplastante.

La conversación derivó entonces en la comparación inevitable de si él hubiera ganado el Mundial si hubiera pilotado el McLaren. Aquí el catalán adoptó un tono más prudente: "No lo sé. Creo que sí, que podría haber luchado, pero no lo hubiera ganado dos meses antes. Max sí que lo habría hecho".

El uso de las papaya rules en Abu Dhabi

Otro de los temas clave de la entrevista fueron las polémicas normas papaya, el documento interno con el que McLaren pretende regular cómo deben actuar sus pilotos ante situaciones estratégicas comprometidas. Desde su conocimiento, estas han generado confusión entre los aficionados y expertos, ante la posibilidad de usarlas o no en la lucha por el título del Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi.

"Creo que se hace más de lo que realmente es", asegura Palou. Para él, McLaren buscaba proyectar una imagen de equipo transparente, "friendly" y equilibrado, pero "al intentar hacer eso han logrado todo lo contrario". Aunque insiste en que no percibe favoritismos internos reales, admite que la percepción exterior se ha distorsionado por completo.

La polémica se intensifica con las recientes declaraciones de Zak Brown a Sky Sports F1, donde reconoce abiertamente que, si Norris llega con opciones de título y Piastri no, el australiano deberá ceder: "Somos realistas. Queremos ganar este Campeonato de Pilotos". Brown argumentó que ambos pilotos empiezan cada fin de semana con igualdad de oportunidades, pero que llegado el caso actuarán con pragmatismo: "Sería una locura no hacerlo. No vamos a perder un campeonato por proteger un tercer y un cuarto puesto".

Mientras Norris admitió que no pedirá ayuda, aunque "le encantaría recibirla", Piastri confirmó que el equipo aún no había discutido nada con él. Brown, por su parte, recordó que ya el año pasado sus pilotos obedecieron órdenes en Brasil y Qatar y zanjó señalando que la Fórmula 1 "es un deporte de equipo, así que intentamos ganar el título de constructores como equipo y el de pilotos como equipo".