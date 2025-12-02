Tremendo 'palo' de Verstappen a Norris y Piastri: "Todavía estamos en la pelea por los fracasos de otras personas"

El mundial de Fórmula 1 está al rojo vivo. A falta de una carrera por disputarse (Abu Dabi), no hay campeón del mundo, por lo que todo puede ocurrir. Norris, Piastri y Verstappen aún mantienen sus opciones de coronarse después de un año de altibajos por parte de los tres pilotos.

Sin embargo, las posibilidades de Verstappen y de Piastri se mantienen por el error del equipo McLaren en Qatar. Tras la aparición del coche de seguridad, ambos coches se mantuvieron en pista, lo que propició que el neerlandés acabara primero y Piastri segundo.

Así las cosas, el piloto de Red Bull recortaba distancias en la clasificación y se colocaba a tan solo 12 puntos de Norris, mientras que su compañero de equipo se situaba a 16 puntos. Una mala decisión de la que Max Verstappen es consciente, y así lo ha admitido en una entrevista. Lejos de hablar de su hazaña, el neerlandés ha aprovechado para lanzar un dardo envenenado a los dos pilotos de McLaren.

Max Verstappen, más vivo que nunca en el mundial

Max Verstappen está ante una oportunidad única de ganar su quinto mundial de Fórmula 1. Tras estar contra las cuerdas hace varias carreras, a una distancia de más de 100 puntos, el piloto de Red Bull ha sido capaz de revertir la situación con buenas actuaciones en pista.

No obstante, nada hubiera sido posible sin los errores del equipo McLaren y sus dos pilotos. El neerlandés es consciente de que aún mantiene sus posibilidades de ganar el campeonato por las diversas equivocaciones de Norris y Piastri, y así lo ha dejado claro en una reciente entrevista.

"Tenemos que ser realistas. Todavía estamos en esta pelea por los fracasos de otras personas, no por lo que hicimos. Sí, lo hicimos bien, maximizamos todas las carreras, pero si hubiéramos estado en la posición de tener un coche tan dominante como ellos tienen, el campeonato hubiese terminado hace mucho tiempo", declaraba el cuatro veces campeón del mundo.

Unas palabras que sin duda dejan un recado a los dos pilotos de McLaren a falta de una carrera para concluir el mundial.

Las cuentas para que los tres pilotos sean campeones

Por primera vez en 15 años, el mundial de F1 llega por decidirse a la última carrera del calendario y con tres candidatos a llevarse la corona. Sin embargo, las opciones de cada piloto son muy distintas, puesto que actualmente lidera la clasificación Lando Norris.

En el caso del británico, sus posibilidades son amplias puesto que es el mejor posicionado. Una primera, segunda o tercera plaza en Abu Dabi le daría el campeonato, independientemente de lo que hagan sus competidores en carrera puesto que son doce los puntos de diferencia con el segundo (Max Verstappen).

Además, en caso de quedar más allá del tercer lugar, estas son las opciones que tiene Norris:

Si Norris queda cuarto, quinto, sexto o séptimo en carrera, el británico necesita que Verstappen o Piastri queden del segundo lugar para abajo.

Si Norris queda octavo, Verstappen tiene que quedar tercero y Piastri segundo.

Si Norris queda noveno, Verstappen no podrá superar la cuarta plaza y Piastri en segunda plaza.

Si Norris queda décimo, Verstappen tendría que quedar cuarto y Piastri tercero.

Sin embargo, mucho más difícil lo tiene Verstappen. El piloto de Red Bull depende de ganar la carrera y que Norris quede en cuarta posición o, en caso de quedar segundo, que Norris quede sexto y Piastri tercero. Por último, si Verstappen no consigue superar la tercera plaza, Norris no podrá quedar más allá de la novena posición y Piastri de la tercera.

En el caso de Piastri, sus opciones son las más limitadas. Solo le vale ganar y que Norris quede sexto o peor. En caso de acabar siendo segundo, solo le vale que el neerlandés quede cuarto o peor y Norris logre ser noveno.