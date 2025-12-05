¿Habrá órdenes de equipo en McLaren? Estas son las opciones Norris, Verstappen y Piastri de ganar el Mundial de Fórmula 1

Llega el Gran Premio de Abu Dhabi y no hay vuelta atrás. Es todo o nada para los tres contendientes al Mundial de Fórmula 1. Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri pelearán por el título en una última carrera que promete ser apasionante.La descalificación en Brasil de los McLaren y la victoria de nuevo del neerlandés en Qatar han provocado un final ajustado que no se esperaba algunas pruebas atrás. Norris es el gran favorito, pero no tiene margen de error.

Las cuentas del británico son muy sencillas en este último Gran Premio: si sube al podio o queda delante de Verstappen y Piastri, será campeón. El tercer puesto sería suficiente para proclamarse campeón del mundo por primera vez. Sin embargo, si es cuarto y el neerlandés gana la carrera el título se marchará por quinta vez consecutiva a Países Bajos. Este resultado es exactamente el que se dio en la última carrera en Qatar.

En la lucha también está su compañero de equipo, Piastri, que necesita ganar y que Norris sea sexto para alzarse con el título. En la última carrera fue segundo y de repetirse la situación aparecen las dudas sobre las posibles órdenes de equipo. Con un resultado idéntico el Mundial sería para Verstappen, pero podría dejarse caer para que su compañero fuera tercero y así el Mundial de Pilotos se quedara en McLaren.

¿Habrá órdenes de equipo en McLaren? La opinión de Norris y Piastri

El debate está en Abu Dhabi y ambos pilotos de la escudería papaya fueron cuestionados sobre las órdenes de equipo en la rueda de prensa oficial previa al comienzo del gran premio. Norris echó balones fuera en el inicio de la respuesta: "No lo pediría. Pregúntale a Piastri si me dejaría pasar". Sin embargo, luego tensó la cuerda poniéndose él como ejemplo: "Y al revés, yo creo que yo sí lo haría, porque soy así. Pero no depende de mí y no quiero pedirlo. No es una pregunta justa. Si acaba ganando Max, enhorabuena a Max. No cambia mi vida".

Los nervios ya se notan en el equipo británico, que sufriría una gran decepción de no alzarse con el título después de tener claramente el mejor coche durante la temporada. La pregunta también llegó al otro lado del garaje y Piastri no se mojó: "No lo hemos debatido. Hasta que no sepa qué se espera de mí... no tengo una respuesta". Pasó la patata caliente al equipo, que deberá decidir en caso de una situación límite que intentará provocar Verstappen.

La presión es para Norris

El piloto británico es el gran favorito y llega con un soplo de aire fresco tras el adelantamiento a Antonelli en las últimas vueltas de la carrera en Qatar que le quita presión, pero que sigue siendo máxima: "Supongo que soy el que más tiene que perder, porque soy el que está liderando". Sin embargo, se contradijo en la siguiente respuesta: "Si no lo gano, lo intentaré el año que viene. Hay que seguir trabajando aunque se pierda. Tengo la mentalidad de que no hay nada que perder". Todos los ojos en Yas Marina apuntan hacia Lando Norris.

Verstappen, a pescar en río revuelto

"El trofeo parece el mismo. Tengo cuatro de ellos ya en casa, añadir un quinto estaría bien", lanzó el 'coco' para traspasar toda la presión a los hombres de papaya. Verstappen restó importancia al título a nivel personal: "Por supuesto siempre intentas ganarlo, pero al mismo tiempo ya he conseguido todo lo que quería en la F1. Entonces todo lo que venga después es un bonus porque me gusta y lo disfruto. Y es como lo enfoco este fin de semana. Quiero pasármelo bien, maximizar el resultado".

Él quiere aprovechar la oportunidad que se le presenta y lo está buscando desde antes de subirse al coche presionando a sus rivales: "Mis padres no han venido porque no debería estar luchando por el título". Verstappen lo tiene claro, solo puede ganar: "Estoy muy relajado, no tengo nada que perder. Estoy disfrutando de estar aquí. Y para mí ya no se trata de estar en la lucha por el título, estoy disfrutando de la segunda mitad de la temporada, estoy trabajando con el equipo y disfrutando de cómo hemos logrado remontar esos momentos difíciles".

