Lando Norris quiere callar a los que le llaman "Blando Norris"

El Mundial de Fórmula Uno llega a su fin este fin de semana en Abu Dabi y, algo que no ocurría desde hacía 15 años, el título se lo jugarán tres pilotos: Norris, Verstappen y Piastri. Serán tres días muy intensos, desde los primeros libres hasta el día de la carrera teniendo en cuenta el último antecedente. En 2021, el desenlace definitivo del Mundial llegó una vuelta antes de que acabase la prueba. Fue con el inolvidable adelantamiento de Verstappen a Hamilton.

Una lucha entre tres

Este curso dos pilotos del mismo equipo y otro que ya ha ganado cuatro campeonatos lucharán por la gloria. Los tres han tenido una campaña irregular. Los de McLaren, claramente, han disfrutado del mejor coche (de hecho, el equipo ya conquistó el Mundial de Constructores hace varias carreras) y el otro, de Red Bull, no ha tenido un monoplaza tan competitivo como se esperaba. El neerlandés solo ha cometido un error de conducción, más bien mental, cuando se «calentó» en Barcelona al recibir la orden de la Federación Internacional de ceder la posición a Russell y terminó chocando con el Mercedes. Su gran cero fue en Austria, aunque en ese caso el responsable fue Kimi Antonelli, que jugó a los bolos en la frenada.

Lando Norris llega como líder al último asalto de la temporada, después de protagonizar grandes polémicas, errores de conducción y sufrir malas paradas en boxes. Empezó de forma muy regular, sin bajarse del podio, pero la tremenda competitividad de su compañero Piastri, más joven y casi recién llegado a la Fórmula Uno, le desestabilizó mentalmente.

En Baréin y Arabia Saudí no tuvo una buena actuación y conforme se acercaba el verano su pilotaje se volvió más irregular. Fue entonces cuando reaparecieron los fantasmas de su apodo, «Blando Norris», por su falta de determinación en adelantamientos clave, una imagen que se fraguó en temporadas anteriores con sus duelos ante Verstappen y Leclerc, a quienes le costaba mucho superar. Sin embargo, a la vuelta del verano las cosas cambiaron y, salvo el error de Bakú, firmó grandes actuaciones, una vez superado su otro apodo en la F-1, «Lando no wins», en referencia a su falta de victorias.

Con el mejor coche, pero...

¿Merecen ser campeones los pilotos de McLaren? La carrera dictará sentencia, pero tener el mejor coche y llegar a la última prueba sin haber asegurado el Mundial de Pilotos no es la mejor carta de presentación. Es cierto que Norris ya podría ser campeón de no ser por la descalificación que sufrió el equipo en Las Vegas al incumplir la normativa, pero también es verdad que pilotos como Verstappen, Lewis Hamilton o Fernando Alonso habrían sido campeones con ese coche hace ya varias carreras. ¿Se ha equivocado McLaren permitiendo que sus dos pilotos luchen libremente? Probablemente sí. Pocos equipos en la F-1 han optado por esa táctica. El problema es que el coche ha sido tan superior que el Mundial quedó encarrilado enseguida y eso es lo que realmente importa a las escuderías, puesto que determina el mayor botín económico.

Lazos empresariales

Desde fuera, algunas voces acusan a la dirección de favorecer a Norris debido a los lazos empresariales que en el pasado mantuvieron Adam Norris, padre de Lando, y Zak Brown, CEO de la escudería británica. Hoy es multimillonario con una fortuna estimada de 260 millones de euros gracias, entre otros negocios, a la gestión de uno de los mayores fondos de pensiones de Reino Unido. Pero lo cierto es que llegan a la última carrera sin el título resuelto y con la posibilidad real de que Max Verstappen pueda proclamarse campeón. ¿Le podrá la presión? A Verstappen seguro que no.