La FIA da la razón a Fernando Alonso: "Lo estamos estudiando"

Doce carreras después de haber dado el pistoletazo de salida en Bahréin, el Mundial de F1 2023 colgó el pasado 30 de julio el cartel de 'cerrado por vacaciones' en el circuito de Spa-Francorchamps pero las noticias no cesan en especial las que afectan a Aston Martin y a Fernando Alonso.

Tras filtrarse que una "orden secreta" de la FIA podría estar detrás del bajón de Aston Martin en las últimas carreras -prohibió una parte del AMR23 al parecer ilegal- el piloto asturiano estalló contra el organismo rector y criticó con dureza los cambios a mitad de temporada.

"No estoy a favor de cambiar las aletas flexibles a mitad de año. ¿Por qué a mitad de temporada tienes que endurecer esas aletas o algo así? Un año, el alerón delantero de Red Bull estaba haciendo cosas raras y de una carrera a otra fue prohibido" afirma Fernando Alonso. "No debería ser así. Si encontraron algo y hacen algo, deben mantenerlo el resto del año. Y si no fuera legal, no deberían serlo tampoco durante las primeras diez carreras de la temporada. Soy de esa opinión", sentenció.

Pero esta no es la única queja del piloto en los últimos meses que puede presumir de ser muy claro en sus criticas al organismo rector de la Fórmula 1. El pasado mes de junio, el asturiano ya destacó que el peso y el tamaño de los monoplazas disminuye el rendimiento y que la FIA debería hacer algo al respecto.

A vueltas con el peso y el tamaño

El peso es extraordinario y de momento, el rendimiento a baja velocidad no es muy bueno. Seguimos haciendo coches cada vez más seguros, pero obviamente cuanto más pesados los haces cuando tienes un impacto es como chocar con un autobús comparado con un Smart Car", afirmó.

El piloto más experimentado de la parrilla también argumentó que deberían centrarse en reducir el tamaño de los coches, algo que también ha aumentado en los últimos años y que los hace más difíciles. "Adelantar, luchar en las primeras curvas de la carrera, ahora es difícil posicionar el coche debido al tamaño y al peso del coche".

"Creo que va a ser difícil reducir realmente el peso pero hay cierto interés en ir en esa dirección. Vamos a ver qué pueden hacer" sentenció.

El anuncio de la FIA

Unos argumentos que no han caído en saco roto y han provocado una reacción en la FIA que da la razón a Fernando Alonso. Los coches se han vuelto más pesados que antes, y con la nueva normativa sobre motores que entrará en vigor en 2026, parece que los coches van a ser aún más pesados por lo que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha anunciado que están buscando formas de reducir el peso de los coches antes de esa fecha.

En una entrevista concedida a Motorsport-total.com, Sulayem se expresó en estos términos, fortalecido también por su experiencia como conductor: “He competido en rallies en el pasado y, por favor, denme todo menos coches pesados. Este aspecto siempre me ha molestado. Los monoplazas ligeros son mejores y sé de lo que hablo. Si el coche es más pesado, la suspensión se resiente, los frenos funcionan peor, los neumáticos se desgastan más rápido. Y en caso de accidente, más peso es más peligroso“.

Por ello, precisó que hay una negociación en curso para lograr este cambio antes de 2026 y subrayó que se hará por el bien de la competición y no para ayudar a algunos equipos.