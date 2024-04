¿Ferrari o Aston Martin? ¿Hamilton o Alonso?... Newey lo tiene claro

Adrian Newey es el centro de todas las miradas. Mientras las escuderias implementan mejoras para recortar distancias en el GP de Miami que tendrá lugar este próximo fin de semana. El futuro del "mago" de la Fórmula 1 sigue siendo el asunto estrella en el "paddock".

La confirmación de que Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, abandonará Mercedes al finalizar la próxima temporada para vestir de rojo con Ferrari en 2025, y la crisis en Red Bull, han desatado un sinfín de especulaciones y movimientos potenciales que podrían alterar significativamente el Gran Circo. Pero ahora -más allá del destino de Max Verstappen o Carlos Sáinz-, lo focos se centran en el ingeniero estrella Adrian Newey.

Ofertas millonarias

Según apuntaban la pasada semana desde Alemania, el inglés de 65 años anunciará en breve su salida de la escudería de Verstappen. Pero iban más allá y aseguraban que el mago de la F-1 tenía claro su destino y no sería Aston Martin. La escudería de de Fernando Alonso parecía dispuesta a tirar de chequera para lograr un fichaje que pudiera dar al asturiano el coche fiable que lleva reclamando desde hace meses. Si embargo, desde el medio espacializado Auto Motor und Sportdaban por hecho su destino está en Ferrari junto a Lewis Hamilton.

Una decisión que acababa de un plumazo con el sueño de los de Silverstone. Sin embargo, en las últimas horas, salió a la luz que -pese a la oferta de Ferrari- los de Silverstone no se rinden y han puesto sobre la mesa una millonaria oferta que amenaza con dinamitar el mercado.

Según apuntaba el medio 'Motorsport', Newey cuenta con una espectacular oferta económica. De acuerdo con la información de este medio especializado en motor, Aston Martin ha realizado una propuesta de 100 millones de dólares por cuatro años. A pesar de esta suculenta oferta, en el Gran Circo se rumorea que un contrato tan largo podría ser un motivo para que no acepte. A su favor tienen que el reto de llevar a la prestigiosa marca británica a la victoria sería muy ilusionante para Adrian Newey.

La margarita de Newey

Pero ¿Que piensa el ingeniero? ¿Cuál es su opción preferida?. Desde Italia apuntan a que el artífice del éxito de Red Bull parece tenerlo claro.

Así lo asegura el periodista italiano Giorgio Piola que no tienen dudas de que Aston Martin es la opción preferida de Newey. "Newey es un genio, pero es una persona muy sensible. Necesita tener un entorno tranquilo a su alrededor, algo que quizá no encuentre más", ha explicado Piola en Motorsport Italia.

"Conociendo a Newey, creo que elegirá Aston Martin porque tiene un clima mucho más relajado", ha asegurado.

"En Ferrari hay muchas expectativas, pero también muchas presiones. Entonces, quizá no sea un clima acorde a su mentalidad. Sería un gran salto, también algo extremadamente ambicioso, porque poder devolver a Ferrari al éxito sería algo mágico para cualquiera, ya sea piloto o técnico. Sin embargo, creo que estaría más tranquilo y más cómodo en Aston Martin", sentencia Piola.

En Silverstone confían en llevarse el gato al agua.