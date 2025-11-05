Un histórico de la F-1 alimenta las teorías conspirativas en MacLaren: "Han usado métodos para ralentizar a Piastri"

Entramos a la recta final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, y a partir del Gran Premio de Brasil faltarán solamente tres carreras más para bajar el telón de una campaña más de la categoría reina. Lando Norris llega al circuito de Interlagos como el nuevo líder del campeonato y la batalla se endurece.

Una feroz batalla

En una temporada llena de tensión, el dúo de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, se encuentra en una feroz batalla, separados por un mero punto antes del Gran Premio de Brasil que se celebra este fin de semana.

Este enfrentamiento no es solo un concurso de habilidades en la pista, sino un choque impregnado de tensión y sospechas de potencial favoritismo que ha desatado un intenso debate entre los aficionados y los expertos.

Norris llega al fin de semana como el actual líder del campeonato, una posición que recuperó tras una actuación notable que lo llevó a acumular 35 puntos más que Piastri en las últimas cinco carreras. Este regreso fue particularmente dramático tras un abandono en los Países Bajos, donde Piastri parecía listo para asestar un golpe definitivo. Sin embargo, las tornas han cambiado, y con solo una carrera por delante, las apuestas están en todo lo alto.

Una tensión que no solo es palpable en la pista sino que ha cargado la atmósfera en el seno de la escudería. Las comunicaciones por radio del equipo revelan cierta insatisfacción, particularmente por parte de Piastri. El joven australiano expresó su frustración tras un incidente polémico durante el Gran Premio de Singapur, donde la conducción agresiva de Norris llevó a una colisión que dejó a Piastri furioso. Este incidente, junto con un choque posterior durante la carrera Sprint en Texas, ha desatado todo tipo de especulaciones sobre la dinámica del equipo.

Los rumores por un presunto trato de favor de McLaren hacia el británico y la inusual caída de rendimiento del australiano en la segunda mitad del año han provocado un gran revuelo en el "Gran Circo" y un histórico de la F-1 acaba de dictar sentencia.

Han logrado ralentizarlo

“Sí, así parece. McLaren favorece a Norris en la segunda mitad de la temporada”, señala Bernie Ecclestone, histórico jefe de la Máxima, en una entrevista con Sport.de y RTL/ntv.

El legendario líder de la F-1 asegura que “McLaren ha logrado ralentizar a Oscar Piastri usando diversos métodos. McLaren prefiere a Lando Norris. Tiene más carisma y cualidades de marketing para ellos, mayor presencia ante las cámaras y exposición pública”.

El ex dirigente explicó que a inicios de año Piastri mantenía ritmo y velocidad superiores, por lo que era “claramente más rápido” pero en los últimos Grandes Premios ese rendimiento mermó y Ecclestone apunta directamente contra la escudería.

La reacción de Piastri no ha pasado inadvertida y Ecclestone ha subrayado el desánimo del australiano: “Piastri está cansado de las ‘papaya rules’. Está frustrado porque ya no puede ganar carreras con tanta facilidad y porque Norris recibe un trato de favor dentro del equipo”.

No es la primera vez que el ex jefe de la categoría pone sobre la mesa teorías conspirativas dentro de McLaren. Hace dos meses, tras el GP de Italia, fue duro con la decisión que tomó el equipo y generó gran controversia por entonces: “Ellos (en McLaren) siguen hablando de equidad. Pero, ¿es justo que Piastri sea penalizado por un error cometido por el equipo? No. Está empezando a tener la sensación de que McLaren prefiere a un campeón del mundo llamado Lando Norris”.

A pesar de contar con el monoplaza más competitivo y de haber asegurado el campeonato de constructores tras el GP de Singapur, el debate en torno al favoritismo interno añade una extra de pimienta a la recta final de la temporada.