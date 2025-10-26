Piastri, líder del mundial de Fórmula 1, contra las cuerdas: “No sé por qué me cuesta tanto”

La remontada es posible.Todos los ojos apuntan a Max Verstappen tras sus excepcionales últimas carreras que han apretado el Mundial, pero Lando Norris parece no haber dicho la última palabra. Los tres primeros pilotos están en 40 puntos y la lucha está abierta. Tanto es así, que los equipos buscan arañar puntos con cualquier detalle, aunque ilegal y que haga reír a los pilotos. La clasificación del GP de México fue la mejor demostración de que todo puede cambiar.

El gran vencedor de la ronda de clasificación fue Lando Norris y no solo por la pole. Además de salir en primera posición en parrilla, sus dos rivales por el Mundial saldrán bastante por detrás: Max Verstappen partirá en quinta posición y Piastri, que quedó octavo, lo hará séptimo por la sanción acumulada de Carlos Sainz, que volvió a sorprender y mostrar su espectacular nivel con una maravillosa clasificación de principio a fin. Una mala posición para el líder del mundial de Fórmula 1, que no termina de comprender las razones.

La desesperación de Piastri

El piloto australiano volvió a cuajar una mala clasificación, sufriendo para avanzar en Q1 y Q2 y con un drama en la Q3. Oscar Piastri se quedó a seis décimas de su compañero de equipo y se le metieron por medio Sainz, los dos Ferrari y los dos Mercedes, además de los ya esperados Verstappen y Norris. El líder del mundial no encontraba explicación al final de la sesión: "No entiendo qué ha cambiado". Todo eran preguntas sin respuesta: "No sé por qué me cuesta tanto coger el ritmo. Creo que estoy pilotando de la misma manera". Solo tenía clara una cosa: "No fue la calificación que buscaba".

Fórmula 1/GP México.- Norris se queda la pole de México y Piastri se prepara para otro bocado Europa Press

La causa no fue una mala sesión aislada como el mismo confesó: "No tenía ritmo a lo largo de todo este fin de semana y eso se prolongó también durante la calificación". En ningún momento se acercó a su compañero de equipo y sufrió en cada intento, gastando juegos de ruedas extra que le perjudicaron en el momento definitivo. El australiano siente una gran diferencia entre sus sensaciones y lo que marca el cronómetro: "La vuelta fue buena pero el tiempo no sale, no me cuadran las cuentas".

Piastri promete batalla: así está el mundial

Lejos de resignarse, el líder del campeonato ya buscaba soluciones de cara a la carrera y señaló la salida como el punto clave donde volver a entrar en la lucha: "Hay bastante distancia hasta la primera curva mañana; así que veremos qué podemos aprender esta noche y qué podemos hacer para desbloquear el ritmo". Un mal resultado apretaría todavía más una lucha a tres con dinámicas muy diferentes en las últimas carreras.

Oscar Piastri es el líder del mundial con 346 puntos, tan solo 14 más que su compañero de equipo y más inmediato perseguidor Lando Norris, que le recortó ocho puntos en el GP de Estados Unidos. Los pilotos de McLaren no están solos en la lucha y se acerca a un ritmo temeroso la bestia, Max Verstappen. El cuatro veces campeón del mundo está a 40 puntos, recortó 23 puntos al líder del mundial tan solo en el último fin de semana y buscará volver a aprovecharse de las 'Papaya Rules', es decir, de que dos compañeros de equipo estén en la lucha.

Fórmula 1/GP Estados Unidos.- AMP.- Verstappen vence en Austin y Norris recorta también a Piastri Europa Press

Andrea Stella, director del equipo McLaren tiene claro el camino a seguir: "El mejor enfoque es empezar con la hoja en blanco y centrarnos en la única dirección en la que queremos centrarnos: asegurarnos de que el campeonato de pilotos sea papaya". Lo que parecía una lucha entre compañeros con más libertad, ha cambiado por la aparición del neerlandés en este tramo final: "Hay alguien que llega con un gran impulso. Nuestra misión es frenar ese impulso y devolverlo al lado papaya".