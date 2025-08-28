Mazazo para Fernando Alonso: Newey no confía en Aston Martin

El fichaje de Adrian Newey por Aston Martin ha sido uno de los movimientos más ilusionantes de la Fórmula 1 en los últimos años. El adiós oficial de Newey para desembarcar en el equipo de Fernando Alonso, supuso el fin de una era para Red Bull y una esperanza para los de Silverstone que no acaban de dar con la tecla para mejorar el rendimiento de su monoplaza.

Han pasado un poco más de 40 años desde que Adrian Newey dio sus primeros pasos en esta industria con el proyecto March IndyCar. Y ahora, ya con 66 años de edad, el ingeniero inglés asume uno de los últimos retos de su carrera en la Fórmula 1, con la vista puesta en el nuevo reglamento de 2026, posiblemente el más complejo y sofisticado en la historia.

Aston Martin atraviesa una de las temporadas más discretas de los últimos años en el Mundial de F1 con su ingeniero estrella centrado en el monoplaza de 2026. La escudería verde no introducirá más mejoras tras el parón veraniego y parece fiarlo todo a la próxima temporada pero puede que no sea oro todo lo que reluce y que 2026 no suponga el salto de calidad que todos esperan.

"No estaremos listos..."

Así lo ha reconocido el propio Newey al ex piloto Riccardo Patrese. Según Patrese, el ingeniero le confesó que no tiene demasiada confianza en que Aston Martin puede ser tan competitivo como se espera en 2026. Además, también se refirió aun hipotético fichaje de Max Verstappen.

"Newey me dijo que Aston Martin aún no puede proporcionar a Verstappen el auto ganador. Hablé con Adrianen Goodwood, y siente que el próximo año no estarán listos y no aumentarán las expectativas" reveló en declaraciones a Racingtipster.com.

"Si salen y están listos, ¡será mejor para él! Pero me pareció honesto cuando dijo que no estarían listos para ir por el Campeonato. Pero nunca se sabe, porque Adrian es increíble. Probablemente en su corazón, espera estar listo ya el próximo año, pero no quiere decir eso", añadió.

¿El fichaje de Verstappen?

Asimismo el ex piloto asegura que Newey también se sinceró sobre un futuro fichaje de Max Verstappen. "Me dijo que no estaban listos para tener a [Max] Verstappen el próximo año porque no cree que puedan proporcionarle un auto ganador. Entonces veremos qué sale. Sabe lo fuerte que es Verstappen, y si el auto tiene el potencial de ganar el campeonato, el piloto de Red Bull definitivamente puede ser una opción para Aston Martin", aseguró.

Patrese considera que Aston Martin tendrá que reemplazar a uno de Stroll o de Alonso si el auto puede ganar en 2027: "Alonso es bueno, pero tiene su edad. Pero creo que se ve en muy buena forma. Si tiene la motivación adecuada porque tiene un auto ganador, puede estar allí luchando. Stroll, por su parte, a veces tiene resultados prometedores, pero nada especial. Pero es el hijo del dueño del equipo. Digamos que se quedan el año que viene y y si existe la posibilidad de que puedan ganar en 2027, tal vez tengan que buscar al menos un reemplazo con un piloto de alto nivel".

Verstappen esperará a ver qué equipos son la mejor opción para 2027, asegura. "El año que viene no se sabe realmente quién tendrá la ventaja de la nueva unidad de potencia. Es mejor para él esperar para ver cuál es la mejor opción para 2027. Probablemente Mercedes tiene una muy buena unidad de potencia y siempre ha tenido una muy buena conexión con Toto Wolff, ¡estando en su barco, por ejemplo!"

"Cualquier equipo querría a Max porque es el piloto que puede marcar la diferencia en este momento. Es uno de esos pilotos que incluso con un auto que no es el mejor auto, y Red Bull este año no es el mejor auto, puede ganar carreras y puede marcar la diferencia", sentenció.

Por último Patresse se refirió a la posibilidad de que Christian Horner se uniera a Aston Martin. «No sé quién podría ficharlo. ¿Podría Horner irse a Aston Martin? El problema es si Max está allí. La familia Verstappen es una de las razones por las que Horner no está en Red Bull. Con Adrian, no hay problema. Creo que siempre les fue bien. Si Verstappen no va, ¿por qué no?», concluyó.