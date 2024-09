Aston Martin presenta a Adrian Newey

El fichaje de Newey por Aston Martin era un secreto a voces. De esta manera, ya es el fichaje estrella de Aston Martin que rondará los 26 millones de euros por año.

Lawrence Stroll logró convencer al gran ingeniero de la Fórmula 1. Todo ello después de la visita que hizo Adrian a la fábrica de Silverstone antes del verano. "El equipo es cada vez más fuerte y más atractivo. Los mejores ingenieros, los mejores diseñadores. Todos vienen a Aston Martin. La dirección es la correcta para lo que queda de año y, sobre todo, para el futuro con ese 2026 con un cambio en las regulaciones. Estoy preparado para disfrutar tras el volante", insistió Alonso hace unas semanas en una indirecta hacia Newey.

"Es el mejor en lo que hace en todo el mundo. Es un caballero, un competidor, es un ganador y tiene muchos coches a sus espaldas. Tiene la pasión de seguir ganando y comparte eso con la gente de este edificio. Queremos ganar", dijo Stroll.

"Sentía que necesitaba un nuevo reto. Y hacía finales de abril decidií que quería hacer algo distinto. Pase mucho tiempo con mi mujer debatiendo que tenía que hacer a continuación, nos tomamos nuestro tiempo para decidir. He tenido mucha suerte en haber conseguido lo que aspiraba desde hace 12 años, ese deseo de ser ingeniero en automovilismo", aseguró el ingeniero.

"Ha sido un verano ajetreado. Desde el jueves me voy a ir de vacaciones. Cuando llegué el 2 de marzo estaré totalmente descansado y con muchas ganas de empezar", matizó.

"No estoy aquí para hablar de Red Bull. Hemos estado en una situación que no teníamos una potencia muy competitiva y no veía la luz al final del túnel. Una vez llegó Honda me volví a involucrar en la Fórmula 1 completamente. Ahora es un equipo muy maduro y siento que una vez pasáramos el gran cambio en 2022, podía dar un paso atrás y retirarme un poco. Esto es muy distinto, es un nuevo reto, es un nuevo estímulo", aseguró.