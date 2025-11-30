Newey destapa lo que se esconde tras su nuevo cargo en Aston Martin: ¿Será temporal?

El fichaje de Adrian Newey por Aston Martin se convirtió en uno de los movimientos más ilusionantes de la Fórmula 1 en los últimos años. El adiós oficial de Newey, que desembarcó en el equipo de Fernando Alonso el pasado mes de marzo, supuso el fin de una era para Red Bull y una esperanza para los de Silverstone que no acaban de dar con la tecla para mejorar el rendimiento de su monoplaza.

Todas las expectativas de la escudería para 2026 pasan por su manos y Lawrence Stroll no ha dudado en darle aún más poder para culminar su proyecto. Adrian Newey, actual ingeniero jefe de Aston Martin, será en 2026 el nuevo jefe de equipo de la escudería británica.

Todo el poder para Newey

En las últimas semanas se había rumoreado con la llegada de Christian Horner como jefe de equipo, pero Aston Martin se ha decantado por Newey, de 66 años, que trabajó desde 2005 en Red Bull, coincidiendo precisamente con Horner, donde creó el RB19, el coche más dominante de la historia, que ganó 21 de las 22 carreras del calendario, además de contribuir a la consecución de siete campeonatos mundiales y más de 200 Grandes Premios.

Según el escrito oficial, Newey liderará el equipo técnico y las operaciones en pista, mientras que Cowell se centrará en optimizar la colaboración técnica entre Aston Martin, Honda, Aramco y Valvoline, y garantizar la integración del nuevo motor, combustible y chasis.

Este cambio fue visto en cierto sectores como un palo para Cowell e incluso se especulaba con la tensa relación entre ambos. Se llegó a comentar que la disparidad de criterio entre Andy Cowell y Adrian Newey obligó a Lawrence Stroll a tomar partido, haciendo prevalecer al segundo.

Cowell fue el impulsor

Sin embargo, Newey ha querido aclara su nuevo rol y apunta precisamente a Andy Cowell como el impulsor del cambio en el organigrama.

"Para ser sincero, se hizo muy evidente que, con el desafío de la PU 2026 y las habilidades de Andy en términos de ayudar a la relación tripartita entre Honda, Aramco y nosotros mismos, es absolutamente su conjunto de habilidades", dijo Newey a Sky F1 .

"Por eso, él, muy magnánimo, se ofreció voluntariamente a involucrarse activamente en eso hasta la primera parte de 2026. Eso dejó una especie de 'OK, ¿quién va a ser el director del equipo ?" añadió antes de asegurar que este nuevo cargo no afectará a su trabajo en el diseño.

"De todos modos, iba a participar en las primeras carreras, así que no cambia mucho mi carga de trabajo. Mejor me apunto a eso. Lo que me hace levantarme por la mañana es el diseño y el desarrollo, así que estoy decidido a no diluirlo", sentenció.

Sin embargo, según adelanta Motorsport, esta situación será temporal y llegado el verano probablemente se produzcan más cambios, bien reubicando a Cowell en el puesto o bien fichando a Christian Horner, al que por ahora han descartado.