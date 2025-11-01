Newey revela la verdad que se esconde tras sus espionajes a los coches rivales

El espionaje siempre ha sido uno de los asuntos más controvertidos que sobrevuelan la Fórmula 1 donde es habitual que las escuderías se acusen una a otras de copiar sus mejoras o investigar sus posibles fraudes. Nadie olvida la temporada de 2007, una de las más famosas y recordadas en la historia de la Fórmula 1. No solo porque fue la última vez que un piloto de Ferrari ganó el título mundial (Kimi Raikkönen), sino también porque quedó marcada por uno de los escándalos más grandes en la historia del Gran Circo: el Spygate de McLaren.

El equipo recibió una multa histórica de 100 millones de dólares y excluido del campeonato de constructores de 2007. Pero las sospechas de espionaje no acabaron ahí y se suceden campeonato tras campeonato. De hecho, esta temporada unos de estos episodios ha salpicado al mismísimo Adrian Newey.

La foto viral de Montecarlo

El fichaje estrella de la fórmula 1 anunciaba en lo días previos a la carrera en Montecarlo que su icónica libreta hará acto de presencia en el GP de Mónaco 2025. Y así fue. Su presencia no pasó inadvertida en el paddock y dejó una imagen que acabaría convirtiéndose en la más viral del fin de semana con acusaciones de espionaje de por medio. El británico es la gran esperanza del equipo de Lawrence Stroll a la hora de ser capaces de construir un coche que aspire a todo en el 2026 y dejó una imagen muy representativa analizando cada detalle del coche de Piastri, buscando las características que sitúan a los McLaren en lo más alto.

Su gesto no pasó desapercibido para la escudería británica que lanzó un dardo brutal al ingeniero." No nos preocupa, pueden seguir buscando. No hay nada que encontrar, salvo los hombres y mujeres, y McLaren desarrolló un coche de carreras realmente bueno. Han hecho un gran trabajo”, afirmó Zak Brown, jefe de McLaren en una entrevista con Planet F1.

El propio Alonso también fue cazado en "modo espía" en Países Bajos. Alonso estacionó su auto precisamente detrás del McLaren de Lando, y sin disimular en lo más mínimo, fue hasta la parte trasera del monoplaza de su adversario, se agachó y analizó las piezas y partes del veloz MCL38. Una imagen que desató la locura en redes sociales.

Lo cierto es que todos los equipos tienen fotógrafos que van a hacer fotos de las otras escuderías y es muy usual en el 'Gran Circo' que los equipos tengan personal de incógnito en el paddock y en la pista.

"Espero detectar algo interesante"

Ahora, Newey desvela los que se esconde tras su pillada en Mónaco y por qué prefiere espiar personalmente en pista. "En primer lugar, las fotografías que te envían los fotógrafos están en 2D y no muestran con claridad el ángulo que te interesa", ha explicando el gurú de Aston Martin en declaraciones a Autosport.

Newey, que está centrado en mejorar considerablemente el coche de Fernando Alonso para la temporada que viene ha argumentado que también observa los coches en la parrilla para "tratar de ser más eficiente con el tiempo". "Así que espero tener la suficiente visión como para detectar algo interesante que, habiéndolo visto en 3D, me llevaría muchísimo tiempo encontrarlo en 2000 fotos en 2D", sentencia el británico.