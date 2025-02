La pesadilla de la familia Schumacher tras la condena de sus extorsionadores: ¡En paradero desconocido!

El Tribunal Administrativo de Wuppertal ha condenado a penas de tres y dos años y de seis meses de prisión al trío acusado de intentar chantajear a la familia de la leyenda alemana de la Fórmula 1 Michael Schumacher al pedir millones de euros por no publicar imágenes de la intimidad familiar del expiloto.

Según informaron medios alemanes, esto implica que solo entrará en prisión uno de ellos, el portero de discoteca Yilmaz T., de 53 años, considerado el cerebro de la extorsión, mientras que su hijo Daniel L., de 30, y su cómplice Markus F., de 53, quedarán en libertad condicional.

El trío se hizo con las imágenes de la familia del heptacampeón del Mundial de Fórmula 1 al aprovechar la cercanía de F., que trabajó como asesor en cuestiones de seguridad para los Schumacher.

F. vendió las fotos a T., que reclamó, a cambio de no publicarlas, el pago de 15 millones de euros.

Sin embargo, a pesar de la condena hay un asunto que se ha convertido en el mayor temor de la familia del piloto. El entorno del siete veces campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher teme que aparezcan en Internet imágenes y expedientes médicos después de que siga desaparecido un disco duro con archivos personales del ex piloto, tal y como confirmaron Bild y "Daily Mail".

Los investigadores desconocen el paradero de un HD

Según estos medios, más de 1.500 archivos personales del ex piloto fueron robados y almacenados en cuatro pendrives y dos discos duros por el ex guardia de seguridad Markus Fritsche cuando se enteró de su despido. Los materiales incluyen fotografías, vídeos y registros médicos del expiloto durante todo su tratamiento tras el accidente de esquí de 2013.

Las cuatro unidades y uno de los discos duros fueron encontrados por los investigadores en la casa del sobrino de Tozturkan. Sin embargo, había otro HD que estaba escondido en la casa de la madre de Tozturkan pero aún no ha sido localizado.

Este hecho mantiene en alerta a la familia de Michael Schumacher que teme que la información privada de Schumacher se divulgue en la web oscura , una especie de Internet invisible, con páginas que no se pueden encontrar a través de motores de búsqueda como Google.

La filtración de una enfermera

Ritsche, ex guardaespaldas de Schumacher, habría sido contratado por la familia un año y seis meses antes del grave accidente sufrido por el alemán y trabajó en casa del ex conductor hasta 2020, cuando obtuvo posesión del material que incluiría también 200 vídeos de el siete veces campeón.

Habló con Yilmaz Tozturkan, el portero de una discoteca, que pidió ayuda a su hijo Daniel Lins, informático. Luego, el trío se puso en contacto con la familia Schumacher, amenazando con publicar el material de los dispositivos en la Dark Web si no recibían alrededor de 15 millones de euros. Yilmaz Tozturkan reveló en el juicio que recibió las fotografías directamente de Fritsche después de encontrarse en un café e intentó venderlas.

Tozturkan también dijo que creía que las fotografías habían sido enviadas a Fritsche por una enfermera y subrayó que mostraban a Schumacher en muy mal estado de salud. Admitió su participación en la mayor parte de la trama, pero negó que haya comprado las fotos y que haya hecho todo él mismo.

Daniel Lins, hijo de Tozturkan y especialista en tecnología, también admitió su participación en el caso, pero dijo desconocer que se trataba de una extorsión. La implicación, según él, se refiere a la creación, a petición de su padre, de un correo electrónico que no pudo ser rastreado. Según se informa, Tozturkan dijo que el contenido del correo electrónico era legal y estaba relacionado con un abogado, pero no entró en más detalles.

Una vida blindada

El expiloto de Ferrari vive en la actualidad entre Ginebra y Mallorca, con su familia y un equipo médico las 24 horas del día, que le ofrece todas las atenciones necesarias. Según el medio alemán, Bunte el alemán lleva viviendo entre Suiza y España varios años, países a los que se traslada en un avión medicalizado. Hasta 15 médicos, masajistas y asistentes forman parte de su equipo asistencial. Esto ya había sido difundido en 2015, cuando incluso el portal británico Daily Mail sostuvo que los costos de este dispositivo médico superaban los casi 200.000 euros por semana.

La ex esposa del ex jefe del equipo de Fórmula 1 y ex copropietario de QPR Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, ha revelado cómo se comunica Schumacher en medio de su batalla de salud.

"Michael no habla, se comunica con los ojos. Sólo tres personas pueden visitarlo y yo sé quiénes son" afirmó en declaraciones que recoge el Daily Mail.

Jean Todt, el expresidente de la FIA y antiguo jefe de Schumacher en Ferrari, es uno de los pocos autorizados a verle.