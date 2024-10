Salen a la luz nuevos detalles del estado de Michel Schumacher: así se comunica con sus familiares

El 29 de noviembre se cumplieron 11 años de aquel fatídico accidente que le arruinaría la vida y su estado real sigue siendo una incógnita.

Hace once años, una noticia que llegaba desde los Alpes franceses conmocionaba al mundo del deporte. Allí, Michael Schumacher había sufrido un accidente esquiando en la estación de Meribel. El heptacampeón de la Fórmula 1 se había golpeado la cabeza y había sufrido daños cerebrales que cambiaron su vida para siempre. El piloto fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano, donde determinaron que su estado de salud revestía gravedad. Posteriormente, lo derivaron a Grenoble, donde fue operado en dos oportunidades. Allí permaneció seis meses en coma, hasta que despertó en junio de 2014.

La investigación demostró que el piloto alemán se había salido de la zona marcada del área de esquí y perdió el equilibrio antes de ver su cabeza golpear el borde de una roca. Aturdido pero consciente cuando llegaron los servicios de emergencia, Michael Schumacher fue trasladado en helicóptero al hospital de Grenoble, donde fue sometido a una primera operación por “traumatismo craneoencefálico con coma que requirió una intervención neuroquirúrgica inmediata”, antes de afirmar que el pronóstico vital del piloto era comprometido. Finalmente salió del coma en junio de 2014 antes de ser trasladado a Suiza, primero al hospital de Lausana y luego a su casa.

¿Estuvo en la boda de su hija?

Desde entonces muchos se preguntan por su estado y ahora la boda de su hija Gina ha vuelto a desatar todo tipo de rumores. El carácter privado de la ceremonia fue evidente desde el principio. Los invitados, al llegar, entregaron sus teléfonos móviles como parte de las estrictas medidas de privacidad que se implementaron para evitar cualquier filtración a los medios. Esto ha generado un sinfín de especulaciones, especialmente sobre la posible presencia de Michael Schumacher, cuyo estado de salud ha sido uno de los mayores enigmas del mundo del deporte en la última década. Según la prensa alemana, estuvo presente.

El expiloto de Ferrari vive en la actualidad entre Ginebra y Mallorca, con su familia y un equipo médico las 24 horas del día, que le ofrece todas las atenciones necesarias. Según el medio alemán, Bunte el alemán lleva viviendo entre Suiza y España varios años, países a los que se traslada en un avión medicalizado. Hasta 15 médicos, masajistas y asistentes forman parte de su equipo asistencial. Esto ya había sido difundido en 2015, cuando incluso el portal británico Daily Mail sostuvo que los costos de este dispositivo médico superaban los casi 200.000 euros por semana.

Así se comunica con su familia

La ex esposa del ex jefe del equipo de Fórmula 1 y ex copropietario de QPR Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, ha revelado cómo se comunica Schumacher en medio de su batalla de salud.

"Michael no habla, se comunica con los ojos. Sólo tres personas pueden visitarlo y yo sé quiénes son" afirmó en declaraciones que recoge el Daily Mail.

Estos rumores de que Schumacher no puede hablar fueron respaldados por su hijo, Mick, durante un documental de Netflix de 2021 sobre la vida de su padre. Dijo: "Creo que papá y yo nos entenderíamos ahora de una manera diferente".

La última actualización oficial que recibieron los fanáticos fue en 2023, cuando se informó que Schumacher había sido montado en un auto deportivo Mercedes AMG en un intento de estimular áreas de su cerebro dañadas tras el accidente.

El año pasado, unas declaraciones del neurólogo Erich Riederer al portal ‘TMC’ arrojaban algo más de luz sobre el estado de salud del Kaiser. El especialista afirmó que Michael se encuentra en estado vegetativo y que no se recuperará completamente.

“Creo que está en un estado vegetativo, lo que significa que está despierto pero no responde”, ha afirmado el neurólogo, que da nuevos detalles sobre la salud del heptacampeón del mundo: “Está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más. Creo que eso es lo máximo para él. ¿Hay alguna posibilidad de verlo como era antes de su accidente? Realmente no lo creo”.