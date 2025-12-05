Por qué Piastri tiene desventaja en la lucha por el título frente a Norris y Verstappen

La temporada 2025 de Fórmula 1 llega a su última cita en el Gran Premio de Abu Dhabi, con la lucha por el título mundial más abierta de lo esperado. Con apenas unos puntos de diferencia entre los tres principales aspirantes, una buena estrategia será determinante en el circuito de Yas Marina. Actualmente, Lando Norris sigue liderando seguido por Max Verstappen y Oscar Piastri en tercer lugar.

Aunque el piloto de McLaren llega con una ligera ventaja, Verstappen ha mostrado ser el piloto más constante en la recta final de temporada, recortando puntos hasta conseguir la segunda posición en el mundial, tras la victoria en Qatar. Para Piastri, este fin de semana contará con un hándicap que le vuelve a colocar en una posición delicada sobre todo cuando la presión por el mundial no perdona errores. Aun así, Norris adelantó que no pedirá favores ni órdenes de equipo que beneficien su título o perjudique a su compañero.

Piastri sin entrenamientos libres

Este año, el reglamento de la FIA para la F1 ha endurecido la obligación relativa a los pilotos novatos. Cada equipo debe reservar cuatro sesiones de FP1 por temporada, dos por cada coche, para jóvenes pilotos que no hayan disputado más de dos Grandes Premios. El objetivo es dar más oportunidades de rodaje en fin de semana real a los rookies, y facilitar su integración en la categoría reina sin depender de un asiento.

El incremento de sesiones obligatorias de rookies, ha llevado a los equipos a planificar qué Grandes Premios cumplirán con esta norma. Este año en Abu Dabi, un circuito habitual de estas prácticas, se subirán hasta nueve novatos a un monoplaza de F1, dejando a pilotos como Oscar Piastri o Fernando Alonso sin 60 minutos de Práctica.

Los rookies que estarán en Abu Dabi

En concreto, el asiento de Piastri será ocupado por Patricio O'Ward, quien ya ha pilotado para McLaren en FP1 en otras ocasiones. No es un caso aislado, ya que serán nueve los rookies que salten a la pista este viernes en Abu Dhabi, en sustitución de los pilotos de parrilla. Entre ellos:

Ferrari : Arthur Leclerc por Lewis Hamilton

: Arthur Leclerc por Lewis Hamilton Haas : Ryo Hirakawa por Esteban Ocon

: Ryo Hirakawa por Esteban Ocon Aston Martin : Jak Crawford y Cian Shields

: Jak Crawford y Cian Shields Alpine : Paul Aron por Pierre Gasly

: Paul Aron por Pierre Gasly Red Bull Racing : Arvid Lindbland por Yuki Tsunoda

: Arvid Lindbland por Yuki Tsunoda Williams : Luke Browning por Alex Albon

: Luke Browning por Alex Albon Racing Bulls: Ayumu Iwasa por Liam Lawson

Qué necesita Piastri para ganar el mundial

Para que Piastri se consagre campeón del mundo este fin de semana, no le basta con mostrar velocidad, sino que necesitará que las circunstancias jueguen a su favor. Según la situación actual, si gana la carrera alcanzaría 417 puntos, lo que obliga a que Norris termine sexto o peor. Si Piastri finaliza segundo (410 puntos) Norris tendría que ser 10º o menos, mientras que Verstappen tendría que ser cuarto.