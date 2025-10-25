La reacción de Norris al intento de sabotaje de Red Bull: “Los que nos reímos fuimos nosotros”

¡Qué viene el coco! Ese es el sentimiento que va aflorando en McLaren tras las últimas carreras. Max Verstappen ha ganado tres de las últimas carreras y se mostró intratable en el GP de Estados Unidos, colocándose cada vez más cerca de Oscar Piastri, líder del mundial, y Lando Norris. Solo 40 puntos separan a los tres primeros del campeonato y quedan cinco carreras y dos sprint por disputarse. Todo puede pasar y el neerlandés quiere desatar el estado de nervios en la escudería británica para acercar la remontada.

Max Verstappen sigue imparable y consiguió el mejor tiempo en los primeros libres que disputó, aumentando todavía más la incertidumbre para este tramo final. Cualquier truco es bueno en una lucha tan apretada o eso debió pensar Red Bull en México cuando intentó sabotear a Lando Norris en la salida. Los mecánicos del inglés siempre colocan una cinta adhesiva en el muro que sirve al piloto inglés de referencia para colocarse, tras la vuelta de calentamiento, en su posición de salida y uno de los de Red Bull desobedeció las instrucciones de los comisarios entrando en la parrilla durante la vuelta de formación para despegarla.

La FIA llamó al orden al equipo por no hacer caso a las llamadas de atención de los comisarios y le multó con 50.000 euros. La mitad de ellos han quedado en suspensión y no se pagarán salvo que haya reincidencia, pero ha vuelto a mostrar que se busca cualquier detalle en la Fórmula 1 para intentar sacar ventaja. Ya en México, Lando Norris se ha manifestado sobre la trampa de la escudería austriaca en el último Gran Premio.

La respuesta de Norris al truco de Red Bull

"Buen intento de su parte, porque pueden hacerlo", comenzó su mensaje, que se fue convirtiendo en un recado a sus rivales. Lando Norris quedó segundo en la carrera y ahora ha explicado que la trampa fue del todo ineficaz: "Pero no importó, porque ni siquiera usé la cinta, así que fue aún más gracioso porque no la necesitaba, simplemente la habíamos puesto por si acaso. Así que resultó todavía más divertido porque los sancionaron por eso y yo ni siquiera la necesité", afirmó.

Lando Norris confesó cómo todo estaba preparado por parte del equipo papaya: "También intentaron quitarla y no pudieron, porque la hicimos especial para que no pudieran sacarla". Para él, esto es un simple pasatiempos: "Fue divertido, una especie de pequeñas misiones paralelas, supongo, que los equipos se inventan para entretenerse". El inglés concluyó de forma irónica: "Pero sí, los que nos reímos fuimos nosotros".

¿Para qué sirve la cinta de la polémica?

Esta cinta es eficaz para colocarse adecuadamente de cara a la salida y evitar una posible sanción, aunque no es el instrumento principal para la colocación como explicó Norris: "No la usé en absoluto, porque simplemente me guie por la línea en la parrilla". La tiene como ayuda por si se encuentra con alguna sorpresa de última hora: "Dije que la usaría solo si, por ejemplo, algo está a la derecha o si no puedes ver la línea. Es simplemente un respaldo por si lo necesito".

El piloto de McLaren apenas la utiliza: "A veces ni siquiera la uso, porque está demasiado lejos. A veces sí, pero en el 95% de las carreras ahora uso la línea de la parrilla. Así que creo que por eso fue aún mejor". Eso sí, sirvió al inglés para pasar un rato agradable y promete que la cinta adhesiva no desaparecerá en las carreras restantes: "Fue divertido ver cómo intentaban quitarla y no les salía como esperaban. La voy a seguir usando". ¿Intentará quitarla Red Bull en México?