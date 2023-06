Red Bull menosprecia a Fernando Alonso al compararlo con Verstappen y la respuesta del asturiano es tajante

Fernando Alonso ha firmado un arranque de temporada con el que hace apenas cuatro meses ni siquiera se atrevería a soñar. Seis carreras, cuatro podios de asturiano y en Aston Martin alucinan con el rendimiento del AMR23. Pero sobre todo el asturiano está encantado con el trato que recibe de su nueva escudería tras sentirse menospreciado en multitud de ocasiones por Alpine. Y como prueba de ello, el bicampeón del mundo suma ya 93 puntos, una cifra que supera lo logrado con Alpine en los dos años completos que estuvo conduciendo para ellos.

No obstante, este brillante comienzo no es suficiente para el asturiano que quiere más y se muestra convencido que la ansiada "33" puede llegar este próximo fin de semana en Barcelona. Algo que cuestionan desde Red Bull donde sostienen que "la velocidad y constancia de Alonso no es suficiente".

Max Verstappen venció en el Gran Premio de Mónaco consiguiendo su cuarta pole position en la temporada de F1. Una carrera que no fue sencilla para el corredor de neerlandés por la buena actuación de Fernando Alonso que estuvo a punto de arrebatarle el triunfo. Sin embargo a pesar de que el piloto asturiano ha sorprendido a todos por su rendimiento, en Red Bull afirman que "nunca existió - ni siquiera en la última carrera- un peligro real del asturiano sobre Max. Pese al gran desempeño de Fernando Alonso en Mónaco, Helmut Marko considera insuficientes los esfuerzos del asturiano y afirma -en declaraciones a que nunca ha estado a la altura de Max Verstappen.

"Alonso es sorprendentemente rápido y muy constante, pero nunca ha podido plantar cara a Max. Creo que en Barcelona debería ser aún más fácil para nosotros estar en cabeza". " comentó el asesor de Red Bull.

"Es muy fácil comparar..."

Un comentario con el que Red Bull menosprecia claramente a Fernando Alonso y al que el piloto español no ha dudado en contestar. "Es muy fácil compararme con Max cuando tiene un coche más rápido, pero cuando el equipo conozca el coche al completo y lo tengamos al mismo nivel para final de temporada, espero que siga manteniendo sus palabras", afirmó de manera tajante el asturiano.

El asesor de Red Bull tampoco dudó en tirar por tierra lo que a priori parece un gran arma para la escudería británica: el túnel de viento en el que se han invertido unos 232 millones de euros. Desde Red Bull consideran que podría volverse en contra de las aspiraciones de Aston Martin. Y es que las reglas del túnel de viento parecen ser una carta de triunfo en la mano de Aston Martin. El equipo verde tiene un coeficiente de restricción de pruebas aerodinámicas del 100 % por terminar séptimo en el campeonato de constructores del año pasado. Eso les da un 37 % más de tiempo de prueba en túnel de viento y CFD que los campeones Red Bull, un 25 % más que Ferrari y un 20 % más que Mercedes. Algo que desde el equipo de Verstappen consideran que dará un giro a su favor.

"Si Aston Martin se mantiene segundo en el campeonato habrá un reajuste de la cantidad de tiempo en el túnel de viento hacia la mitad del Mundial. Entonces, se les reducirá enormemente ese tiempo. Además el límite de costes es otro factor que podría tener un impacto", sentenció el asesor de Red Bull.

Helmut Marko concluye en que la supremacía de Red Bull no será destronada y que "Aston Martin terminará cayéndose con el paso de las diferentes carreras de la temporada".