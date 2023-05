El error de Aston Martin contra Fernando Alonso provoca memes brutales

El segundo puesto en la pole de Fernando Alonso en el Gran Premio de Monaco de F1 hizo soñar a todos. Pero Verstappen ha sido tan fiable como siempre con su Red Bull y la remontada de Fernando Alonso ha sido imposible. Y más cuando Aston Martin ha cometido un grave error con los neumáticos, ha hecho parar a Fernando Alonso dos veces y le ha alejado aún más del primer puesto. Nada ha parado a Verstappen, ni un pequeño golpe que no ha perjudicado a sus neumáticos. Ha controlado la carrera sin problemas.

Antes de la carrera Fernando Alonso tenía ciertas esperanzas: "Si Max no tiene problemas, el segundo puesto es a lo que aspiramos. Pero son 78 vueltas. Mónaco es muy exigente con el cambio, con los frenos, con la temperatura del motor... así que puede haber problemas mecánicos en el Red Bull que nos faciliten la victoria", decía "Puede haber un mal 'pit stop', aunque ellos son los reyes del 'pit stop'; pero igual en una carrera tenemos suerte. O una estrategia. O un 'safety car'...", enumeraba.

Con lo que no contaba era con el error de Aston Martin. Paró a Fernando Alonso para poner neumáticos que luego no sirvieron y dos vuelta después, tuvo que volver a parar en boxes. La metereología, la lluvia, esta vez, no ha ayudado al español.

Todos los aficionados españoles esperaban la 33 en Mónaco, la esperanza se había desatado, por eso el golpe ha sido doloroso y la rabia se ha desatado en Twitter, principalmente contra Aston Martin.

Las redes sociales no saben cómo expresar lo que han sentido hoy cuando han visto a Fernando Alonso cerca, como nunca, del primer puesto. Era muy complicado pelear con un Verstappen absolutamente dominador, pero si Aston Martin hubiese acertado con la primera parada, entonces, a lo mejor, estaríamos hablando de otro tipo de carrera.

Todos hablaban de la carrera de Mónaco, por lo especial que es, porque depende muchísimo de la pole, como la señalada por Aston Martin para intentar lograr la victoria 33 de Fernando Alonso en los Mundiales de F1. Y después del carrerón que hizo el sábado, superado por muy poco por Verstappen, se pensaba que podíà haber llegado el momento. El neerlandés ha conseguido la cuarta victoria de la temporada. Fernando Alonso tendrá que esperar.