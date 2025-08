Verstappen revela por fin su futuro: "No lo he comentado pero..."

El futuro del piloto de estrella de Red Bull sigue siendo uno de los asuntos más comentados en el Gran Circo. La temporada no comenzó de la mejor manera posible para Max Verstappen. Red Bull se vio envuelto en el terremoto provocado por su gestión de los pilotos. Liam Lawson fue sustituido por Tsunoda, una decisión que nos gustó nada al piloto neerlandés que la achacó a un "ataque de pánico" más que a una decisión deportiva. Pero eso no es lo único que preocupa a Verstappen. El piloto esperaba mucho más del RB21 y ya lanzó un aviso incluso antes de empezar la temporada. En este escenario, los rumores sobre su salida no han cesado en toda la temporada y aunque tiene contrato hasta 2028, se subrayaba que contaba con clausulas secretas que le permitirían romperlo.

Incluso el cuñado de Verstappen, Nelson Piquet Jr, se fue de la lengua y aseguró en un podcast la fuga de Max la próxima temporada. Una metedura de pata que ha revolucionó la Fórmula 1.

El brasileño reveló que ya existían conversaciones entre Verstappen y Mercedes para el próximo año. En un momento de la charla para el podcast "Pelas Pistas", Nelson Piquet Jr analizó el presente de Mercedes tras lo mostrado en el GP de Gran Bretaña y manifestó: “¿Quién sabe si el año que viene Max estará allí?”. Acto seguido, el entrevistador no tardó en mostrar su sorpresa.

Fue entonces cuando el brasileño se dio cuenta de la magnitud de su declaración e intentó rebajar las expectativas: “Bueno, están en conversaciones. Todo el mundo sabe. Queda ver si lo harán y si hay acuerdo contractual entre ellos. Es una opción, todo el mundo lo sabe. En 2026, Max seguirá corriendo en la F1, eso es evidente. Creo que tomará una decisión sobre su futuro en agosto. Si Max se va a Mercedes, su compañero de equipo será Antonelli", sentenció.

"Siempre lo tuve claro"

Si embargo, el piloto ha decidido poner fin a las especulaciones hablando por primera vez alto y claro sobre su futuro justo antes del parón veraniego. Cansado del secretismo y de los rumores, el piloto ha hablado con franqueza tras su Gran Premio número 200 con Red Bull: «Siempre tuve claro que me quedaría de todas formas. Creo que ese era el ánimo general en el equipo, porque discutíamos constantemente qué podíamos hacer con el coche. Y creo que si no te interesa quedarte, dejas de hablar de ese tipo de cosas. Y yo nunca lo hice».

No está claro si la destitución de Christian Horner como director del equipo, que se produjo de forma un tanto inesperada tras el GP de Gran Bretaña, influyó pero, lo cierto es que Verstappen finalmente ha dejado de ocultar su futuro y elogia abiertamente al nuevo director del equipo, Laurent Mekies. "Nunca comenté nada al respecto porque estaba centrado en hablar con el equipo sobre cómo podríamos mejorar nuestro rendimiento y también en ideas para el próximo año", sentencia.