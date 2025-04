El movimiento en Red Bull que incendia la F-1: una salida unida a Verstappen y un nuevo fichaje

Los rumores sobre una espantada de Max Verstappen son cada vez más incesantes. El mal ambiente en la escudería y el bajo rendimiento de su monoplaza han intensificado las hipótesis de sus salida.

Después de que Max Verstappen haya ganado los últimos cuatro Mundiales consecutivos, la escudería atraviesa un mal momento de forma que podría acabar con el neerlandés fuera del equipo. A pesar de que el tetracampeón del mundo es uno de los cuatro pilotos ganadores del 2025, Helmut Marko admite que la escuadra de las bebidas energéticas tiene "grandes preocupaciones" de que pueda dejar el equipo si no mejoran. De hecho, es un secreto a voces que, aunque tiene contrato hasta 2028, también cuenta con clausulas secretas vinculadas al rendimiento. Es decir, si la escudería austríaca no logra dar con la tecla con las mejoras del monoplaza el portazo de su piloto estrella podría ser una realidad.

Una espantada que no sería la única, ya que el propio Marko ha dejado abierta su puerta de salida e incluso apunta a su sustituto.

"Será su último año"

La estructura de poder en Red Bull Racing se enfrentaría así a un cambio histórico. Helmut Marko, figura clave en el desarrollo deportivo de la escudería austríaca desde sus inicios en la Fórmula 1, podría estar viviendo su última temporada como asesor principal del equipo. Así lo sugirió Joan Villadelprat, ex jefe de mecánicos de Ferrari, durante su participación en el podcast Duralavita.

“Lo que también es seguro que será su último año (por Helmut Marko) y que posiblemente Vettel llegue al sitio de Helmut. Eso es lo que se habla”, senteció Villadelprat, en medio de una discusión sobre los rumores de una posible oferta de Aston Martin para fichar a Max Verstappen.

"Es el sucesor ideal"

Unos rumores que ya se encargó de alimentar el propio Marko que afirmó en una entrevista que la marcha de Verstappen podría ser una "buena razón" para retirarse y señaló a Sebastián Vettel como su sucesor.

"Creo que sería el sucesor ideal", manifestó a Sky Alemania sobre el cuatro veces campeón del mundo. "Por supuesto que sería fantástico si un hombre como Sebastián asumiera el poder".

Marko conoce muy bien a Vettel de su etapa en Red Bull (2009 a 2014), época en la que el alemán consiguió sus cuatro títulos mundiales (2010 a 2013). Incluso hoy en día, ambos siguen manteniendo un intercambio "inspirador", informó Vettel. No parece tener reparos en asumir un puesto en Red Bull. "Queda por ver si esto será así en el futuro", afirmó. Además, el veterano ejecutivo considera que no necesitará mucho 'entrenamiento' para ejercer en un puesto de tanta responsabilidad: "No creo que necesite ni un año. En un par de carreras ya lo tendría todo controlado. Él sabe que en su futuro estará el automovilismo. Tiene una granja y plantaciones en Austria, sí, pero puede combinarlo todo", asegura.

Según Marko, el ex piloto de 37 años aportaría mucha experiencia. Además de su experiencia en "la gran dirección estratégica de un equipo de Fórmula 1", también tiene experiencia trabajando con pilotos jóvenes.