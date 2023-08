La fórmula que estudian el Barça y Ansu Fati para su adiós

Ansu Fati está en el mercado. Esa es la realidad. Pero... ¿de qué manera? El Barça, a nivel de club, sí cuenta con él. Ahora bien, Xavi no termina de darle ese protagonismo que ya tuvo hace años y que, en gran parte debido a las lesiones, fue perdiendo. Lo cierto es que el técnico catalán siempre defendió al atacante e incluso después de que el padre del jugador afirmase que no entendía la situación de su hijo. La irrupción de Lamine Yamal, que además también estará con la selección española, deja a Fati todavía más tocado.

La vía de escapa no es otra que una cesión, lo mismo sucedió con Joao Félix, el Atleti y el Chelsea. La tesitura es la misma: el jugador tiene proyección, el nuevo equipo tiene mucho interés, a nivel de club interesa retenerle, pero el técnico no termina de darle continuidad. El Chiringuito informa que la cesión cada vez va tomando más fuerza. Eso sí, se desconoce por completo el equipo al que se marcharía. Mucho se habló del Atlético de Madrid, aunque la zona del ataque está muy bien cubierta e incluso con la más que posible marcha de Joao, la plantilla sigue estando en plenas garantías con potencial ofensivo.

Ansu rechazó hace unos meses al Bayern, al United y al Tottenham. Semanas después, Xavi también quiso darle un voto de confianza: "Está tranquilo y centrado. Es lo más importante. No me preocupa ni su padre ni su agente. Me preocupa él. O mejor dicho, me ocupa. Está bien, entrena bien. Tengo empatía, yo he vivido situaciones parecidas. Es un gran tipo, maduro, que sabe lo que dice y que nos ayudará mucho. Soy el primero que quiero que triunfe aquí y él lo sabe".

El jugador siempre intentó pelear por un sitio, pero con LaLiga empezada todo indica a que es complicado que vuelva a la titularidad de manera regular. El mercado termina este viernes y el tiempo corre contra un Ansu que desconoce lo que pasará.