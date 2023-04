Ansu Fati toma una decisión sobre su futuro

Ansu Fati está en el punto de mira. Su mala actuación y las indirectas de su padre, a priori, le situaban en la rampa de salida. Según informa Mundo Deportivo, el extremo quiere quedarse en el Camp Nou. De hecho, Ansu rechazó al Bayern, United y Tottenham. Unos gestos que ratifican que el joven futbolista tiene claro que quiere quedarse. Ahora bien, caso distinto es lo que piensan desde la cúpula. El club cree que la venta del atacante puede ser un factor diferencial para ahorrar mucho más dinero. El potencial que tiene el atacante puede ser una gran ayuda para generar un movimiento que beneficie a la entidad.

Mundo Deportivo insiste: "Ansu no piensa en salir del Barça, no valora ningún escenario que no sea continuar persiguiendo su sueño de triunfar con la camiseta azulgrana, y más después de haber sido bendecido con el ‘10’ que tantos años lució Leo Messi. Ansu, tal y como le dijo al propio representante portugués, cree que a sus 20 años tiene mucho tiempo por delante y mucho margen de crecimiento y no desiste en su afán".

Además, el posible fichaje de Xavi Simons también es un aliciente para que la directiva intente dar salida a Ansu. El también canterano está mostrando un nivel espectacular en el primer equipo del PSV siendo solamente del 2003

Xavi también quiso darle un voto de confianza: "Está tranquilo y centrado. Es lo más importante. No me preocupa ni su padre ni su agente. Me preocupa él. O mejor dicho, me ocupa. Está bien, entrena bien. Tengo empatía, yo he vivido situaciones parecidas. Es un gran tipo, maduro, que sabe lo que dice y que nos ayudará mucho. Soy el primero que quiero que triunfe aquí y él lo sabe".