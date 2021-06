Pedri amenaza con irse del Barça: esta es la millonada que pide a Laporta

Deportes

El canario Pedri González ha sido una de las sorpresas del FC Barcelona esta temporada. A pesar de su juventud, acabó convirtiéndose en una pieza clave para Koeman y ahora también para Luis Enrique, que lo ha incluido en el once en los dos encuentros disputados por España en la Eurocopa. Sin embargo, ahora, el canario puede convertirse en una “patata caliente” para la directiva blaugrana.

Joan Laporta, consciente de sus cualidades, ha comenzado a negociar con su agente y con el futbolista para premiar su rendimiento con una renovación al alza. Ahora mismo, cobra muy poco, y tiene el sueldo más bajo de la plantilla, a la par con Iñaki Peña. La intención es subírselo para premiarle por su rendimiento pero se han encontrado con algo que no esperaban. Y es que el ex de la UD Las Palmas pide una auténtica millonada y amenaza con dejar el club si no percibe lo mismo que Ansu Fati, que tiene su misma edad.

Eso son varios millones de euros limpios por campaña, y pueden ser todavía más, ya que se está negociando la renovación del canterano culé, que queda libre en 2022. Según avanza “Don Balón”, Jorge Mendes, su agente, se ha plantado, y ha pedido a los del Camp Nou que lleguen a los 10 millones netos. Pedri amenaza con exigir automáticamente lo mismo si el club acepta esta propuesta.

Sus cualidades han despertado el interés de algunos clubes como Mánchester City o Liverpool, que ya preguntó por Pedri el pasado mes de abril. Ahora el jugador y su entorno se encuentran bastante descontentos por la oferta de renovación que le ha formulado el Barcelona y son conscientes de que es el momento de presionar a Laporta con una posible salida del club.

Se avecina un terremoto, y de los grandes, en Can Barça.