Sergio Ramos desvela más detalles de su revolucionario proyecto deportivo fuera del fútbol

Sergio Ramos ha sido uno de los protagonistas en este mercado veraniego. Su salida del Real Madrid y su llegada al PSG han sido uno de los acontecimientos futbolísticos más destacados junto con el adiós de Leo Messi del Barcelona. El ex capitán blanco parece encantado en su nuevo destino y no para de mostrarlo en redes donde hace días impacto con su brutal forma física y su puesta a punto, con mensaje en francés incluido. El central no ha podido debutar aún con el PSG debido a una lesión pero se espera que sea uno de los jugadores importantes de la defensa del conjunto de Mauricio Pochettino.

Pero su nuevo equipo no es el único reto para el central. Sergio Ramos también explora otros proyectos y oportunidades de negocio. El ex capitán del Real Madrid avanza en su colaboración con la cadena de fitness alemana John Reed, que próximamente abrirá un nuevo gimnasio en Madrid.

Por el momento se conocen poco detalles de esta colaboración, aunque parece que el jugador está muy implicado en este ambicioso proyecto empresarial, tal y como lo muestra a través de sus redes sociales, donde ha publicado una nueva ‘story’ de esta colaboración en su cuenta de Instagram.

El proyecto, que dio a conocer hace un mes, parece ser un centro deportivo low-cost que pretende combinar deporte y diversión, y que cuenta con la imagen principal de Sergio Ramos. En esta ocasión el camero se ha encargado de desvelar el logo y los principales colores que marcan esta colaboración. En un impactante video con la melena suelta y sus tatuaje remarcando sus músculos, el ex capitán blanco promete además mantenernos informados y ofrecer pronto más detalles.

El ex capitán del Real Madrid ha decidido apostar por el fitness como modelo de negocio con estos centros “low cost” muy populares en Alemania con una tarifa mensual aproximada de 30 euros y una estética muy singular.

Una apuesta rompedora

La compañía ya ha constituido la sociedad, Sergio Ramos by John Reed y ha firmado el primer local para abrirlo al público en los próximo días. El espacio, que aún no se anunciado públicamente, se encuentra en un subterráneo, junto a una parada de metro en la capital. Es una fórmula que McFIT ya probó en 2017, cuando puso en marcha un club en la estación de Nuevos Ministerios. John Reed es una de las 17 marcas pertenecientes al grupo RSG Group, líder mundial en el sector del fitness con 6,4 millones de clientes entre sus gimnasios y su plataforma de entrenamiento virtual.

Son famosos por su rompedora decoración -con una sorprendente apuesta por la música y el arte- y cuentan con clubes en países europeos como Alemania, Austria, Polonia, Reino Unido o Italia y también en Estados Unidos.

El propio Ramos ya habló de este proyecto en el documental La leyenda de Sergio Ramos, que se puede ver en Amazon Prime. El grupo alemán se puso en contacto con el futbolista, al que consideraba el aliado ideal para entrar en el país por los aspectos en común que tiene el modelo de gimnasio de John Reed y el futbolista: la pasión por el deporte, la música y el arte. “Me ha parecido muy bueno que hayan decidido que Madrid sea la ciudad puntera para empezar con este concepto de gimnasio en España”, afirmaba el futbolista en el documental.