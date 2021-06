Así es el nuevo y prometedor negocio de Sergio Ramos en Madrid

Fútbol

Faltan apenas 3 días para que Sergio Ramos deje de ser jugador del Real Madrid tras caducar la oferta de renovación que el club le puso sobre la mesa pero el ex capitán blanco no para. Mientras, cada día que pasa, parece más claro que su nuevo equipo será el PSG y aumentan los rumores que apuntan a que ya busca casa en París, el camero inicia la cuenta atrás para su nueva propuesta empresarial antes de abandonar la capital de España. Y es que el sevillano ya cuenta los días para el lanzamiento de nuevo negocio, una cadena de gimnasios que abrirá su primer establecimiento en Madrid muy pronto. Se trata de la firma alemana John Reed, que aterriza en España de la mano del defensa para expandir su negocio de centros low cost para el entrenamiento deportivo.

“Algo grande va a ocurrir. Sergio Ramos. Innovador. Único. Estate atento/a y síguenos en Facebook e Instagram para ser la primera persona en enterarse.#entrenacomosergio” se puede leer en su perfil de Instagram.

El ex capitán del Real Madrid ha decidido apostar por el fitness como modelo de negocio con estos centros “low cost” muy populares en el país germano con una tarifa mensual aproximada de 30 euros y una estética muy singular.

Una apuesta rompedora

La compañía ya ha constituido la sociedad, Sergio Ramos by John Reed y ha firmado el primer local para abrirlo al público en los próximo días. El espacio, que aún no se anunciado publicamente, se encuentra en un subterráneo, junto a una parada de metro en la capital. Es una fórmula que McFIT ya probó en 2017, cuando puso en marcha un club en la estación de Nuevos Ministerios. John Reed es una de las 17 marcas pertenecientes al grupo RSG Group, líder mundial en el sector del fitness con 6,4 millones de clientes entre sus gimnasios y su plataforma de entrenamiento virtual.

Son famosos por su rompedora decoración -con una sorprendente apuesta por la música y el arte- y cuentan con clubes en países europeos como Alemania, Austria, Polonia, Reino Unido o Italia y también en Estados Unidos.

El propio Ramos ya habló de este proyecto en el documental La leyenda de Sergio Ramos, que se puede ver en Amazon Prime. El grupo alemán se puso en contacto con el futbolista, al que consideraba el aliado ideal para entrar en el país por los aspectos en común que tiene el modelo de gimnasio de John Reed y el futbolista: la pasión por el deporte, la música y el arte. “Me ha parecido muy bueno que hayan decidido que Madrid sea la ciudad puntera para empezar con este concepto de gimnasio en España”, afirmaba el futbolista en el documental.

Tras los pasos de Torres o Cristiano

Sergio Ramos no es el único futbolista que ha decidido invertir en la industria del fitness en España. Antes lo hicieron Fernando Torres, con su cadena Nine Fitness creada en 2013 y que ya cuenta con tres clubes en Madrid. Tras él, otro “Crack” como Cristiano Ronaldo, decidía explotar esta línea de negocio. En 2016 firmó un acuerdo con la estadounidense Crunch Fitness para apoyar la entrada de la empresa en España, donde opera como CR7 Fitness by Crunch.