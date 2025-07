La "derrota" de Carlos Alcaraz en Wimbledon, que no le ha dolido nada

Un modo de relajarse es jugar al golf, sobre todo si uno tiene la posibilidad de hacerlo con alguien como Andy Murray. El ex tenista británico, aunque ya no está en la cima del circuito profesional, sigue vinculado al mundo del deporte de formas diversas. En Londres, más allá del tenis, se lo ha visto disfrutando de momentos distendidos, palos en mano, en el campo de golf. Y no lo hace solo. Carlos Alcaraz, actual figura del tenis mundial, ha compartido con él más de una ronda entre hoyos y bromas. Lo que empezó como una distracción acabó convirtiéndose en una de las anécdotas más divertidas de Wimbledon.

En sus ratos libres, Alcaraz ha aprovechado para salir al campo con Murray. No se trataba de un duelo oficial ni mucho menos, sino de una especie de escape entre compromisos, entrenamientos y partidos. Pero el carácter competitivo de ambos convirtió esa “distracción” en una contienda con sabor a revancha. La complicidad entre los dos generó curiosidad, y pronto las preguntas en rueda de prensa no se limitaron solo al tenis.

Sus batallas con Murray...al golf

Tras su partido de tercera ronda contra el alemán Jan-Lennard Struff, a Alcaraz le preguntaron por ese cruce golfístico con Murray. El murciano, sin perder su habitual desparpajo, respondió entre risas: “Él te dijo que me hicieras esta pregunta, ¿verdad?”. El comentario arrancó las carcajadas del público y marcó el tono de lo que vendría después. Alcaraz confirmó que Murray lo había superado en el green: “Me ganó en golf ese día”, reconoció con sinceridad y buen humor.

Pero la historia no quedó ahí. Con una sonrisa cómplice, Alcaraz añadió que hubo una revancha y que logró empatar las cosas: “Yo le gané”. De modo que, según él, la serie entre ambos quedó igualada. “Estamos empatados”, declaró, dejando claro que no iba a quedarse con los brazos cruzados. Lo curioso es que la competencia no se detuvo con ese resultado provisional. El enfrentamiento tuvo una continuación más allá de los partidos de tenis.

Pero Alcaraz y Murray volvieron a cruzarse en el campo de golf. Cuando intentaron sonsacarle detalles sobre ese nuevo encuentro, el tenista murciano echó mano de la ironía para salir del paso: “No recuerdo haber jugado ningún partido ayer”. De nuevo, el público estalló en carcajadas. Y es que, más allá de su calidad deportiva, Alcaraz ha demostrado tener una chispa especial, un carisma que lo convierte en protagonista incluso cuando no está sobre la pista.

Alcaraz: "Le dejé ganar"

Finalmente, tras su siguiente victoria, el joven español aceptó la derrota en el campo con deportividad y sentido del humor: “Lo asumo, me ganó”. Y no se quedó ahí. Enumeró con precisión todas las formas en las que había sido superado por Murray: “Como jugador. Como entrenador. En el campo de golf”. Su sinceridad sin dramatismos y su capacidad para reírse de sí mismo lo pintan como un competidor que no solo brilla por su talento, sino también por su carácter.

Sin embargo, también dejó entrever que la experiencia no fue del todo gratificante en lo personal. Con una sonrisa socarrona, aseguró que no volvería a jugar con Murray: “No voy a volver a jugar con él”. Y, para cerrar con broche de oro, lanzó una frase cargada de sarcasmo que provocó nuevas risas entre los presentes: “Lo dejé ganar”.