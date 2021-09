El PSG confirma los temores sobre Sergio Ramos: Aislado del grupo, sin fecha y sin datos de su evolución

Deportes

Sergio Ramos no levanta cabeza en el PSG. Aún no ha podido debutar con el club galo y las especulaciones sobre su futuro se acumulan al mismo ritmo que sus días de baja. El estado físico del camero continúa siendo un misterio y la afición del PSG comienza a impacientarse a causa de las lesiones del central español, que no tiene fecha prevista para su estreno.

El PSG ha admitido hoy en un nuevo parte médico que el camero sigue aislado y que no hay fecha prevista para que se incorpore al grupo. “Continúa su preparación individual sobre el terreno de juego” afirma el club galo en un nuevo parte médico en el que no ofrece ningún dato más sobre la evolución de la lesión del camero. Este hecho llama la atención porque sí se especifica con los otros lesionados del equipo en los que el parte incluye “evolución positiva” o “volverá a trabajar con el grupo la semana que viene”.

Sergio Ramos, que lleva casi dos meses de baja por problemas en el sóleo del muso izquierdo, vio como se agravaba su situación con molestias en un gemelo. La lesión es más grave de lo esperado, publicaba hace unas semanas Le Parisien, y Ramos suma un nuevo episodio en los recurrentes problemas físicos que le han lastrado este año (solo cinco partidos jugados en 2021) desde que se operó el menisco y que le impidieron acudir a la Eurocopa.

En la rueda de prensa previa al partido del PSG ante el Olympique de Lyon, Pochettino ha despachado la situación del defensa con un escueto: “No tenemos una fecha exacta para el regreso de Sergio Ramos. Estamos tranquilos y él también. Cuando esté totalmente recuperado jugará”. Si se ha mostrado en cambio más optimista con respecto al delantero kylian Mbappé al afirmar que esperará hasta mañana para decidir si entra en la convocatoria y que su evolución es muy positiva.

Kylian Mbappé: buena marcha, mañana se hará un último punto.

Marco Verratti: continúa su cuidado de la contusión en su rodilla izquierda con una evolución positiva.

Sergio Ramos: continúa su preparación individual sobre el terreno de juego.

Juan Bernat: continúa su recuperación con el grupo y su trabajo específico.

Ismaël Gharbi: sigue cuidando las molestias de sus aductores y volverá a trabajar con el grupo la semana que viene.