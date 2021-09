El mensaje de apoyo que no espera Sergio Ramos: “¡París te necesita!”

Deportes

El culebrón no cesa. No corren buenos tiempos para el ex capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, que aún no ha podido debutar con el PSG y las especulaciones sobre su futuro se acumulan al mismo ritmo que sus días de baja. El estado físico del camero continúa siendo un misterio y la afición del PSG comienza a impacientarse a causa de las lesiones del central español, que no tiene fecha prevista para su estreno. El club guarda silencio y ya no filtra ninguna fecha para su posible debut, como sí hizo en agosto, cuando en el PSG eran más optimistas sobre la recuperación del central español. Fichado como una gran estrella, los aficionados del PSG empiezan a cansarse de Ramos, algo a lo que no es ajeno el club que podría plantearse su salida en el mercado de invierno. De hecho en los últimos días, se ha insinuado su posible vuelta al Sevilla.

En las últimas semanas la campaña de desprestigio contra el camero ha ido en aumento. Se le ha tildado de “viejo”, se ha acusado al Real Madrid de no contar la verdad sobre su estado físico e incluso ex estrellas del PSG han afirmado que su fichaje fue un error y que es absurdo tener a un jugador con el que “no se podrá contar ni al 60 por ciento”.

Sin embargo, en este escenario -en el que el PSG esconde al jugador que ni siquiera entrena con el grupo y ha optado por el silencio como respuesta- Ramos también ha encontrado quien le defienda. Si Ander Herrera quiso esta semana mostrar su apoyo al ex capitán merengue: “No quiero agobiarle mucho, el primero que sufre de no estar en el campo es él. Está con unas ganas locas de jugar. Él es un líder, un ganador”, ahora ha encontrado a otro peculiar defensor.

Khalifah Bin Hamad Al Thani, que se convirtió en el protagonista absoluto del mercado veraniego de Fichajes con sus acertados mensajes sobre el fichaje de Messi o Sergio Ramos, ha salido en defensa del camero por el que parece sentir especial admiración. “París realmente te necesita, Ramos”, ha escrito en su perfil de Twitter en medio de las incesantes críticas al PSG por su fichaje.

Paris en a bien besoin.



Ramos pic.twitter.com/aigEb2sAc2 — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) September 15, 2021

No es la primera vez que Al Thani sale en defensa del camero. Durante el parón de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, aprovechó para cargar contra Luis Enrique por apartarlo “definitivamente” de las selección.

El pasado 4 de septiembre, el “jeque” se ha hacía eco de una noticia del diario Sport en la que se asegura que Busquets será el capitán de España en el Mundial 2022 y que Sergio Ramos está totalmente fuera de las cuentas de Luis Enrique y atacaba duramente al seleccionador por la ausencia del central del PSG. “Si la noticia es cierta... Entonces queda claro que se trata de un tema personal. No es una decisión técnica. Ramos juega un papel clave en todos los equipos del mundo”, escribió en su perfil oficial de Twitter.