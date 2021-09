La afición del PSG se cansa de Sergio Ramos y sus lesiones

Deportes

El estado físico de Sergio Ramos continúa siendo un misterio y la afición del PSG comienza a impacientarse a causa de las lesiones del central español, que todavía no ha debutado con el equipo francés y no tiene fecha prevista para su estreno. Su desconoce cuál es el verdadero estado de Ramos y el club guarda silencio y ya no filtra ninguna fecha para su posible debut, como sí hizo en agosto, cuando en el PSG eran más optimistas sobre la recuperación del central español. Fichado como una gran estrella, los aficionados del PSG empiezan a cansarse de poder ver solo a Ramos entrenándose y no jugando.

En el último parte médico publicado este martes en su web, el PSG se limita a decir que “Sergio Ramos continúa con su preparación física”. Muy similar al emitido el pasado 28 de agosto, cuando señaló que el defensa seguía con “su trabajo de recuperación”. En diez días no ha habido ningún avance y en todas las imágenes que publica el PSG a través de sus redes sociales y su web se ve a Sergio Ramos trabajando siempre en solitario, al margen del grupo.

Los aficionados que acuden al Parque de los Príncipes empiezan a cansarse de esta situación, según apunta el diario Le Parisien, y se preguntan con impaciencia cuándo podrá debutar Ramos, que no disputa un partido oficial desde el pasado 5 de mayo. Su fichaje se anunció el 8 de julio y, desde entonces, los seguidores del PSG solo le han podido ver entrenándose.

El 13 de agosto, el club todavía era optimista y pensaba que el debut de Sergio Ramos se produciría a mediados de septiembre. “Se prevé la vuelta a la competición tras el parón internacional”, aseguró entonces la entidad que preside Nasser Al-Khelaïfi. Ahora, en el PSG se muestran más pesimistas y dudan de que el defensa español pueda jugar este sábado 11 de septiembre contra el Clermont, en la quinta jornada de la Ligue 1. Ese día, Sergio Ramos acumulará 221 días de baja en 2021, una cifra que continuará aumentando si tampoco juega en esa fecha. En lo que llevamos de año, Ramos solo ha disputado 444 minutos repartidos en siete encuentros con el Real Madrid y la selección española.