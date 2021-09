El calvario de Sergio Ramos: solo 444 minutos jugados y 200 días de baja en 2021

Deportes

Sergio Ramos está viviendo una pesadilla en el año 2021, seguramente el más complicado de su carrera. De ser el capitán, líder y titular indiscutible del Real Madrid pasó a desaparecer del equipo a causa de sus problemas físicos y acabó abandonado el club después de que su contrato terminara el pasado 30 de junio. Entre medias, el futbolista que más veces ha vestido la camiseta de España también desapareció de la selección y Luis Enrique no lo convocó para la Eurocopa. El PSG anunció su fichaje el 8 de julio, pero Ramos todavía no ha podido debutar con el equipo francés a causa de una lesión.

En todo el año 2021, Sergio Ramos, que en marzo cumplió 35 años, solo ha disputado 444 minutos repartidos en siete partidos con el Real Madrid y la selección española. El defensa todavía no se ha estrenado con el PSG, que tiene programado su próximo encuentro oficial el 11 de septiembre, contra el Clermont en la quinta jornada de la Ligue 1. En esa fecha, Sergio Ramos acumulará 221 días de baja en 2021, una cifra que seguirá creciendo si el central no supera sus problemas físicos y tampoco juega ese choque en el Parque de los Príncipes. Esos 221 días de baja que lleva Ramos en 2021 son más que los que acumuló en las cinco temporadas anteriores. Entre 2016 y 2020, el defensa estuvo 208 días de baja: 39 en 2020, 41 en 2019, 38 en 2018, 42 en 2017 y 48 en 2016.

Este calvario comenzó para Sergio Ramos poco después de estrenarse 2021. Disputó los 90 minutos el 9 de enero contra Osasuna (0-0) en LaLiga y también el partido completo en la semifinal de la Supercopa que el Real Madrid perdió 1-2 frente al Athletic el 14 de enero, pero el 6 de febrero se sometió a una operación de menisco de su rodilla izquierda. Reapareció el 13 de marzo contra el Elche (2-1). En ese momento, Ramos no sabía que los 61 minutos que jugó ese día en Valdebebas serían los últimos que disputaría con el Real Madrid en LaLiga.

Tres días después jugó 64 minutos en casa contra la Atalanta (3-1) en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. No fue convocado para jugar contra el Celta el día 20, pero sí se incorporó a la concentración de la selección española, una situación que terminaría siendo determinante para su futuro. El 25 de marzo disputó la segunda parte contra Grecia (1-1), después de sustituir en el descanso a Iñigo Martínez; el día 28 no jugó frente a Georgia y el día 31 disputó los últimos cuatro minutos contra Kosovo (3-1) en La Cartuja de Sevilla. Después del partido, mientras se entrenaba con los suplentes, Ramos sufrió una lesión en el sóleo de su pierna izquierda. No ha vuelto a jugar con la selección.

El 5 de mayo jugó en Stamford Bridge el encuentro completo contra el Chelsea (2-0) en la vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones. Fue su último partido con el Real Madrid y, hasta ahora, el último que ha disputado. Dos nuevas lesiones se cruzaron en su camino después. Una tendinosis del músculo semimembranoso de la pierna izquierda le impidió jugar en el tramo final de la pasada Liga. A finales de julio se conoció que había sufrido una nueva lesión en el sóleo de su pierna izquierda y el 13 de agosto el PSG confirmó que Sergio Ramos estaría de baja hasta después del actual parón para los partidos de las selecciones.