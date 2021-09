Deportes

Sergio Ramos no sale del túnel: su lesión se alarga y no tiene fecha para jugar

El PSG ha emitido este viernes un nuevo parte médico, previo a su partido de este sábado contra el Montpellier (21:00), en el que no arroja luz sobre el estado de Sergio Ramos, fichado el pasado 8 de julio y que todavía no ha podido debutar con el equipo francés a causa de las lesiones. “Sergio Ramos continúa su preparación individual en el campo”, asegura el PSG, que utiliza las mimas palabras exactamente que en los dos partes médicos anteriores. No se registra ningún avance en su recuperación y no se sabe cuándo podrá volver a jugar.

En club sí ofrece detalles de la evolución de otros lesionados, como Leo Messi y Marco Verratti. De Messi dice que “ha vuelto a correr hoy [por el viernes] según el protocolo de tratamiento establecido. El domingo se realizará una nueva actualización en función de la evolución”. Mientras, de Verratti asegura que “se reincorporará a los entrenamientos con el grupo el domingo en función de la evolución”. De Sergio Ramos, nada.

La afición ya ha dado muestras de impaciencia y cansancio por las lesiones de Sergio Ramos, que en agosto sufrió una lesión en el sóleo de su pierna izquierda y del que se desconoce cuál es su verdadero estado físico. Del optimismo inicial en el club respecto a una rápida recuperación de Ramos se ha pasado al silencio. Incluso en las redes sociales del club ya hace tiempo que no se publica una foto de Ramos entrenándose.

Estos problemas físicos han provocado que las críticas a Sergio Ramos se multipliquen. Jèrôme Rothen, exjugador del PSG, dijo que desde que llegó, el central español “se pasa la vida bajo tratamiento” y que su fichaje era “una mala idea”. Otro exjugador del club parisino, Vikash Dhorasoo, dijo que Ramos “es viejo” y compartió esta reflexión: “¿Por qué hizo el PSG ese fichaje sabiendo que había este riesgo? Querían hacerlo porque era genial tener a Ramos en el equipo, aunque estuviera un poco mermado. En algún momento te haces mayor y cuando has jugado mucho no estás seguro de recuperarte al 100%”.