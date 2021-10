Así acabó la discusión entre Évole y Míchel: “una relación similar a las vicepresidentas del Gobierno”

Deportes

Jordi Évole quiso hacer una gracia cuando tras perder contra el Rayo, Koeman estaba en el alambre. Fueron los minutos antes de la destitución y el periodista escribió en las redes: “Suena Míchel”... “Ante la evidencia de que a Koeman le quedan dos telediarios, tiro de tópico”, ha escrito Évole en La Vanguardia. Míchel se enfadó y le respondió.

“Me sorprende la reacción contundente del que yo creía que era todavía entrenador del Getafe”, escribe en su columna. “Se me había escapado un pequeño detalle: Míchel fue cesado de su cargo a principio de mes”.

Se queja Évole de que la prensa digital sacase tanta punta a la discusión virtual entre ambos. “Podía pensar que Míchel y yo teníamos una relación similar a las de vicepresidentas del Gobierno”.

Pero cuenta que han hecho la paz: “uchos interpretaron mi tuit como recochineo, pero les aseguro que no me había enterado de su destitución. Ya les decía que teniendo en cuenta lo bien que va mi equipo, ando un poco desconectado de la información deportiva. Tampoco hubiese estado de más haberme leído el tuit un par de veces y borrarlo, porque el mejor tuit es el que no se envía”.

Y continúa: “Para los que estén preocupados por el pique, cabreo, rebote o zasca que me dio Míchel, solo decirles que nos hemos llamado por teléfono y, por el tono, yo diría que no hay ni cabreo ni pique ni rebote ni nada”