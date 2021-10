Míchel se enfada con Jordi Évole en redes: “Dedícate a lo tuyo”

Deportes

La derrota del Barcelona frente al Rayo en Vallecas está trayendo cola. El futuro de Ronald Koeman está en el aire y Jordi Évole no ha podido resistirse a hacer la broma de “suena Míchel”. Sin embargo, el técnico madrileño no está para bromas desde su salida del Getafe y no ha dudado en hacer llegar su malestar al periodista por su comentario.

“Como estrella de la tele no tienes precio, como gracioso eres menos original. Dedícate a lo tuyo, tú que puedes y sabes…”, ha escrito Míchel a Jordi Évole. “Mis respetos, don Miguel. Lo sabes desde hace muchos años. Admiración total”, respondía después Jordi Évole.

Como estrella de la tele no tienes precio, como gracioso eres menos original. Dedícate a lo tuyo, tú que puedes y sabes …. — Míchel (@MichelGonzalez) October 27, 2021

Ángel Torres y el despido de Míchel del Getafe

“Yo lo decidí rápido, no consulto, tengo el defecto. Aunque hay que asumir responsabilidad lo asumo yo para bien o para mal. Dos días antes me reuní con capitanes y vi que algo empezaba a perder confianza, que los futbolistas empezaban a tener dudas, dejé pasar el partido. Pudimos ganar a la Real pero ya tranquilamente, después del entrenamiento, decidí hablar con él y le dije que así no podíamos seguir. Tardamos 30 segundos, quiere mucho a la casa, ha tenido mala suerte. Tenía que haberse por llevado por delante al presidente, que fue el que lo trajo, pero como no tengo a nadie por encima me tendréis que seguir aguantando”, explicó en su día el presidente del Getafe.

“Creo que nos merecemos más pero acogerte a la suerte es para los malos toreros. El día del Atleti estuvimos hasta el final, el otro día con la Real, igual. Por eso motivo se buscan soluciones. A mi eso de ir a los campos y que te digan que buen equipo tienes, no. ‘Hijo puta, me has quitado los puntos’. Eso de colegueo son mentiras, hay que ir a ganar y dejarnos de rollos. No tomo medidas porque sí, nosotros hicimos buenos partidos contra Valencia, Barcelona, Sevilla o Atlético... pero también hemos hecho partidos muy malos como en Vallecas. Hay que ver por qué el equipo es tan irregular”, agregaba Ángel Torres justificando la salida de Míchel y la llegada de Quique Sánchez Flores en su lugar.