La novia de 16 años de Maradona: “Me violó mientras mi madre lloraba detrás la puerta”

Deportes

La cubana Mavys Álvarez, que inició una relación con Diego Armando Maradona en La Habana cuando ella tenía 16 años, aseguró en una entrevista concedida a Infobae que el exfutbolista, fallecido el 25 de noviembre de 2020, la violó mientras su madre lloraba detrás de la puerta de la habitación. Mavys también declaró que fue obligada a drogarse y que recibió palizas por parte Maradona sin que nadie del entorno de Diego hiciera nada por evitarlo.

Mavys Álvarez viajó a Argentina para prestar declaración como víctima en el caso de trata de personas por el que han sido acusadas cinco personas que formaban parte del círculo más próximo de Maradona en 2000 y 2001. La denuncia fue presentada por la ONG Fundación por la Paz y el Cambio Climático.

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, aseguró a Infobae Mavys Álvarez, quien reconoció que durante su relación con Maradona pensó en el suicidio: “Temí por mi vida. Incluso pensé en quitarme la vida en varias ocasiones”.

La mujer desveló los motivos que le han impulsado a contar, 20 años después, todo lo que sucedió en su relación con Maradona: “Bueno, murió Fidel Castro, murió Diego Maradona, mi hija cumple 15 años. En nuestra familia pasamos por una etapa de adolescencia de mi hija que es complicada, porque todos los niños adolescentes son difíciles. Y me hizo pensar y recordar el hecho de que mi hija tenga casi la misma edad que yo tenía entonces. Se me aviva el pensamiento en ese momento, pero más lo reafirmé cuando leí la noticia que había publicado Infobae. Una amiga me avisa y me dice que habían publicado esa información y que estaban diciendo mi nombre. Nunca lo habían dicho. Me decidí porque no quise que contaran una historia falsa de mi vida”.

Mavys acompañó a Maradona a Argentina en 2001, cuando el exfutbolista fue homenajeado en La Bombonera, el estadio de Boca Juniors: “No salí del hotel. Estuve encerrada prácticamente todo el tiempo. Estuve secuestrada. No salía de mi habitación. Tenía seguridad, pero no para poder moverme con libertad, sino para no moverme”. Fue el viaje en el que Maradona se planteó sacar a Mavys de Cuba dentro de una maleta si no le daban permiso para viajar. Finalmente, Fidel Castro autorizó el viaje de la mujer. Durante esa estancia en Buenos Aires, Maradona obligó a Mavys a someterse a una operación de aumento de pecho, pese a que ella estaba en contra.

Preguntada si fue agredida por Maradona alguna vez, Mavys respondió de forma contundente: “Muchas veces. Un día llamó Claudia. Realmente no sé si era Claudia, pero me dijo ‘soy Claudia, pásame a Diego’. Él estaba dormido. Yo le paso el móvil y le digo es Claudia, te está llamando. Me dice: ‘¡Qué tienes que hacer tú, que tienes que contestar mi teléfono! Y agarra el móvil y lo tira contra la pared. A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: ‘¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi móvil!’ Amenazándome con que me podía matar. Fue violento en muchas ocasiones”.

“Una vez me arrastró por las escaleras de la casa hasta la habitación porque estábamos en una discoteca y, sin querer, le di un golpe en la nariz con la espalda. Bailando le doy un golpe sin intención. Y él se puso violento. Me sacó a empujones de la discoteca, me montó en el coche, me llevó para la casa, me subió las escaleras a rastras por los pelos. Fue duro. Yo lloraba y claro que gritaba. Estaba el resto de la gente, pero no hacían nada. Me escuchaban y no hacían nada”, continuó.

Mavys Álvarez también recordó que Maradona le enganchó a las drogas: “Él me fue metiendo en su mundo de la adicción. A mí no me interesaban las drogas, no fumaba, no me drogaba, no bebía. Poco a poco me introdujo en el alcohol. Después insistió en que consumiera”. Mavys confesó que su familia le ayudó a desintoxicarse y le salvó la vida.