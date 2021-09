El gesto de Fidel Castro con la novia de 16 años de Maradona que provocó sus celos

Deportes

La relación que mantuvo Diego Armando Maradona con la cubana Mavys Álvarez cuando ésta tenía 16 años vivió un nuevo capítulo este miércoles. El programa América Noticias de la cadena América Tevé emitió la tercera parte de la entrevista con Álvarez. Si los días anteriores desveló detalles de su relación con Diego y cómo terminó enganchada a las drogas y al alcohol, esta vez Mavys Álvarez contó los encuentros que mantuvieron ella y Maradona con Fidel Castro.

El primer encuentro con el fallecido líder cubano se produjo antes del partido homenaje que recibió Maradona el 10 de noviembre de 2001 en La Bombonera, estadio de Boca Juniors. “La única manera de viajar era o con el permiso de los padres siendo por lo menos de 18 años, o mediante Fidel. Él me llevó y fuimos con dos objetivos: uno que le vendiera una casa en La Habana o Varadero, y la otra, que me permitiera viajar al partido de homenaje. Fidel dio su autorización y no hizo falta la firma de mi papá”, contó Mavys Álvarez.

“Conversamos de todo. De cómo nos conocimos, aunque tampoco le dijimos tan específicamente como nos conocimos, solo que en Varadero. Hablamos de mis estudios, qué pensaba hacer en el futuro, en qué escuela estaba, qué carrera pensaba escoger”, contó la mujer, quien desveló que durante ese encuentro, un gesto de Fidel Castro provocó los celos de Maradona: “Él [Fidel Castro] me pasa el brazo por encima y le dice [a Maradona] que cómo había conocido a una chica tan bonita como yo. Diego le quita el brazo y le dice ‘bueno, bajando, bajando’, y Fidel se echa a reír. Y empezaron a hablar de todo, de pelota, de fútbol, a intercambiar palabras de eso”.

Preguntada por la casa que Maradona tendría a su nombre en Cuba, la mujer aseguró que no sabía nada al respecto: “No conocí la casa, pensé que no se la habían regalado porque Diego la quería comprar, no sabía de la existencia de la casa hasta ahora”.