La dura confesión de la novia de 16 años de Maradona: “Mi familia me salvó la vida”

La cadena América Tevé Canal 41 emitió este jueves la última parte de la entrevista con Mavys Álvarez, la mujer cubana que mantuvo una relación con Maradona cuando ella solo tenía 16 años. Álvarez recordó cómo se fue alejando del exfutbolista, el temor a que su hija estuviera enferma por su adicción a las drogas y confesó el agradecimiento que siente hacia su familia.

Después de cuatro años de relación, Maradona y Mavys Álvarez se fueron distanciando. “Él pasaba largos períodos fuera de Cuba. En ese tiempo yo me fui alejando de las drogas. Cuando él viaja, yo estaba limpia, pero me refugiaba en el alcohol. En ese tiempo, en el que estaba cada vez más sola, conocí a mi actual esposo. Con él inicié una relación. Él me ayudó a salir de ese mundo. Tuvo paciencia y me acompañó en la parte más difícil de mi vida”, aseguró una emocionada Mavys.

Contó que en 2005 Maradona se fue de viaje y pasaron meses sin que supiera nada de él: “Una noche me llamó. Le dije: qué quieres y le colgué. Estaba embarazada de mi actual esposo. Temí mucho tiempo que mi hija, fruto de esa relación, estuviera enferma por mi adicción a las drogas. Pero gracias a Dios no fue así. Mi familia me salvó”.

Mavys Álvarez confesó que durante su relación con Diego pensó en tener hijos con él. “En mi ilusión sí, lo pensé. Me hice pruebas de embarazo en mis períodos de pérdidas. Yo no estaba bien. Él quería tener hijos. Mis hijos no son hijos de Maradona”, contó entre lágrimas.

Aseguró que Diego no le dejó nada de dinero cuando murió y que su muerte le afectó: “Sí me dolió. Vivimos muchas cosas, hubo mucha locura, mucho desenfreno. Pero sí lo sentí. Gracias a él conocí cosas que no hubiera podido conocer. Pero también viví cosas que me afectaron y al día de hoy me siguen afectando. Los nervios, dejaba una adicción y caía en otra. Estuve un tiempo para poder liberarme del todo. Fue muy duro. La preocupación que mi hija mayor tuviera algún problema”.

Mavys Álvarez quiso mandar un mensaje a las niñas cubanas que se puedan encontrar en una situación como la que vivió ella: “Que lo piensen bien. Pueden vivir momentos bonitos, pero es muy duro si les pasa algo como lo que viví. Sí me sentí bien en un momento, pero desde que conocí las drogas, todo cambió en mi vida. Y nada fue para bien”.