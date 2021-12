Pochettino, sentenciado: las claves por las que ni el PSG ni el vestuario creen en él

Deportes

El PSG volvió a dejar una pésima imagen en el milagroso empate 1-1 en su visita al Lens, al norte de Francia, y la crisis deportiva, por más que se intente tapar es cada día más grave. Cuesta creer que ese equipo endeble, sin presión, sin futbol sea el líder en Francia. Por eso, tras otro mal partido, la prensa gala vuelve a disparar sin piedad contra Mauricio Pochettino.

“Le falta carácter”

El técnico argentino está teniendo una temporada repleta de dificultades, con su futuro permanentemente cuestionado y la prensa francesa muestra su dudas sobre la capacidad del técnico para sacar rendimiento al equipo y critican su falta de mano dura. Según publica hoy L’Équipe, le entrenador ha perdido fuerza en el vestuario y en el club ya no creen en él. “Ha perdido crédito dentro del grupo por ser más flexible de la cuenta cuando quizá tendría que tener más mano dura”, afirma el diario galo.

En este sentido, según destaca el diario francés, en el club no gustó nada que el preparador permitiera al grupo irse de fiesta para celebrar el séptimo Balón de Oro de Messi a 48h de enfrentarse al Niza en liga. Además, insisten en el pobre resultado de Messi desde que llegó a París, algo que también achacan a la falta de capacidad del técnico para gestionar un equipo plagado de estrellas. “Cuando las cosas van mal, le falta carácter para revertir la situación”, afirman.

Messi no confía en el técnico

Tanto L’Équipe como Le Parisien aseguran el entorno de Leo Messi tiene dudas de Mauricio Pochettino y de cómo está llevando el equipo. Creen que no está sabiendo sacarle el partido que debería a la plantilla y, sobre todo, a un ataque lleno de altas estrellas. Messi no acaba de encontrarse cómodo en el campo porque Pochettino no ha conseguido encajarle junto a Neymar y a Mbappé. Según la prensa gala, en el club ponen en entredicho las habilidades tácticas de un entrenador que está en la cuerda floja más que nunca.

Las aguas siguen revueltas en el PSG, donde Nasser Al-Khelaïfi ya no descarta ningún escenario para revertir la situación tanto en la plantilla como en el staff técnico. En lo que respecta a los jugadores, según informa Daily Express, el PSG ha incluido hasta a siete jugadores en lista de transferibles para el próximo mercado invernal: Mauro Icardi, Abdou Diallo, Thilo Kherer, Layvin Kurzawa, Georginio Wijnaldum, Rafinha y Leandro Paredes.

En la parte técnica tanto Mauricio Pochettino como Leonardo están en la picota. Un rumor que ya circula desde hace semanas vinculado al deseo del club parisino de contar con Zinedine Zidane.