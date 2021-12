Dos despidos y un sorprendente fichaje: el plan del PSG para firmar a Zidane

Deportes

A pesar de la goleada de ayer en Champions ante el Brujas, que en el PSG no están contentos con Mauricio Pochettino es un secreto a voces. El técnico argentino está teniendo una temporada repleta de dificultades, con su futuro permanentemente cuestionado y la prensa francesa muestra su dudas sobre la capacidad del técnico para sacar rendimiento al equipo y critican su falta de mano dura. Según publicaba L’Équipe tras el partido ante el Niza, el entrenador ha perdido fuerza en el vestuario y en el club ya no creen en él. “Ha perdido crédito dentro del grupo por ser más flexible de la cuenta cuando quizá tendría que tener más mano dura”, afirma el diario galo.

Tanto L’Équipe como Le Parisien aseguran también que el entorno de Leo Messi tiene dudas de Mauricio Pochettino y de cómo está llevando el equipo. Creen que no está sabiendo sacarle el partido que debería a la plantilla y, sobre todo, a un ataque lleno de altas estrellas. Messi no acaba de encontrarse cómodo en el campo porque Pochettino no ha conseguido encajarle junto a Neymar y a Mbappé. Según la prensa gala, en el club ponen en entredicho las habilidades tácticas de un entrenador que está en la cuerda floja más que nunca.

“Las negociaciones, bien encaminadas”

Ante esta situación, el club se ha puesto manos a la obra y ha vuelto a sondear al ex técnico del Real Madrid, con el que mantiene contactos desde hace meses. Las negociaciones “no van mal encaminadas para el mercado de enero”, adelantaba ayer Deportes Cuatro.

Desde Francia también indican que el técnico francés se muestra favorable a sentarse en el banquillo parisino, sobre todo después de que el club parece haber aceptado el órdago que le propuso Zidane hace semanas. Su gran objetivo era sustituir a Didier Deschamps en la selección francesa después del Mundial de Catar 2022 pero la oferta del PSG podría hacer cambiar sus planes.

El pasado mes de noviembre desde Francia se informaba de que el ex técnico del Real Madrid se habría reunido con Leonardo, director deportivo del club parisino, así como con Jean-Claude Blanc, director general del club de la Ligue 1, pero habría lanzado un órdago que ponía contra las cuerdas al PSG.

Según adelantaba ‘footmercato.net’, Zidane diría que sí al Paris Saint-Germain siempre y cuando se despidiera a Leonardo, el actual director deportivo del conjunto, con el que es sabido que no mantiene buenas relaciones. La razón se centraría, según el citado medio, en que el brasileño tiene un gran poder deportivo en el club y a Zidane no le gustaría compartir con nadie. Al exjugador de la Juventus, de hecho, le gustaría tener las manos libres sobre toda el área deportiva y convivir con Leonardo desde este punto de vista sería difícil. Es más, Zidane, de asumir el banquillo, querría tener control total en el área deportiva del PSG.

El sustituto de Leonardo

Un exigencia, que según adelanta de nuevo Foot Mercato, habría sido escuchada por Nasser Al Khealifi. El citado medio asegura que el conjunto quiere fichar ya a Zidane como entrenador y trabaja en contratar a Wenger, conocido por su época como técnico en el Arsenal, para ocupar el rol de director deportivo.

Un fichaje estrella que de llevarse a buen puerto acabaría no solo con Mauricio Pochettino en la calle sino también con Leonardo, el actual director deportivo del conjunto.