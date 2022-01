Djokovic, Irving, Kimmich... ¿Por qué estos deportistas de élite se niegan a vacunarse?

El “caso Djokovic” y su oposición a las vacunas está dando la vuelta al mundo ante la decisión de las autoridades australianas de no dejarle en el país. Sin embargo, el serbio no es el único atleta de élite negacionista. En la NBA, la NFL o el fútbol europeo también se han registrado casos similares. ¿Cuál es la razón por las que se niegan a ser vacunados?

El número uno anunció el martes en sus redes que tenía una exención médica para poder jugar el Open de Australia. El tenista serbio nunca ha hecho público si está vacunado o no contra el covid, pero en ocasiones ha mostrado su oposición y sus dudas sobre esta forma de inmunizarse y para entrar al país es obligatorio tener la pauta completa. Parecía que había ganado la pelea legal y que se salía con la suya, que era un privilegiado por ser quien es. Pero en la frontera le dieron el alto ahí y comenzó una historia rocambolesca: después de nueve horas retenido, le cancelaron el visado, no le dejaron entrar al país y tendrá que volver a Serbia.

El tenista ha sido trasladado al Hotel Park de la ciudad de Melbourne, que también aloja a un grupo de solicitantes de asilo detenidos por inmigración mientras sus abogados ya han emprendido acciones legales para frenar su deportación. En una breve vista, los abogados pidieron que Djokovic sea trasladado a un hotel con cancha de tenis y que la demanda se resuelva antes del inicio del Abierto de Australia, que se celebrará entre el 17 y el 30 de enero en la ciudad de Melbourne, agregó la misma fuente.

Sin embargo, según ha adelantado The Guardian la audiencia para decidir la deportación o la aceptación del visado de Novak Djokovic se pospone hasta el lunes, por lo que el tenista serbio tendrá que permanecer en cuarentena en el Park Hotel de Melbourne hasta entonces.

“Me guardaré para mí la decisión de vacunarme o no. Es una decisión íntima, y no quiero entrar en este juego de los que están a favor y en contra de las vacunas, que desgraciadamente están creando los medios de comunicación estos días”, declaró Novak Djokovic en mayo del año pasado.

Kyrie Irving

La NBA una de las ligas con más jugadores antivacunas, de acuerdo a la propia liga entre el 10 y el 15 por ciento. Uno de los casos más polémicos es de Kyrie Irving. La estrella de Los Nets afirmaba el pasado mes de octubre que entiende las implicaciones financieras y profesionales de su decisión de no vacunarse contra el COVID-19 pero está dispuesto a defender lo que cree.

“Las sociedades secretas están implantando vacunas en un complot para conectar a los negros con una computadora maestra para un plan de Satanás”, llegó a afirmar el miembro del “Big 3″ de los Brooklyn Nets, junto a James Harden y Kevin Durant.

“Voy a seguir manteniéndome en forma, preparado para jugar, preparado para salir con mis compañeros de equipo y formar parte de todo esto. Esto no es algo apolítico; no se trata de la NBA, ni de ninguna organización. Se trata de mi vida y de lo que he decidido hacer”, declaró Kyrie Irving quien no podrá jugar en New York hasta que tenga alguna vacuna porque según leyes ninguna persona no vacunada no puede estar en lugares deportivos cerrados.

Este miércoles ha podido jugar su primer partido tras 35 encuentros fuera de la cancha. ha podido hacerlo en Indiana ante los Pacers, ya que en esta localidad no hay restricciones para el acceso a lugares públicos.

Se estima que su decisión antivacunas le acarrea unas pérdidas de hasta 200 millones de dólares.

NFL

Otro caso sonado es de Aaron Rodgers, estrella emblemática de la NFL. El deportista mintió sobre su estatus de vacunación y se saltó varios protocolos anticovid. Al final fue sancionado.

Rodgers aceptó que en agosto pasado no dijo la verdad cuando informó que estaba vacunado, cuando no había recibido ninguna dosis. En noviembre se contagió de COVID-19 y fue cuando declaró que no tenía vacuna alguna. En la NFL no hay restricciones para los jugadores que no se vacunen, pero estos deben cumplir protocolos específicos, lo que Aaron no hizo, como usar mascarillas en todo momento y someterse a test diarios. Rodgers no solo fue multado con 14.650 dólares -su club con 300.000 dólares- por no violar algunos protocolos como el uso de mascarilla en las instalaciones del equipo o en conferencias de prensa, sino que la marca Prevea Health rompió la colaboración que tenía con el basquetbolista que tenían hasta el 2023.

Rodgers alegó en su día que era alérgico a los componentes de las vacunas Moderna y Pfizer y tampoco se aplicó la de Johnson porque, según dijo, ”provoca esterilidad”.

Hace un par de días, el quarterback iniciaba un nuevo capítulo de la polémica, dejando entrever que su estatus de “no vacunado” podría dejarle fuera fuera de la contienda por el MVP.

En la MLB hay casos similares como el de Anthony Rizzo, primera base de los Yankees de Nueva York y quien dio positivo a coronavirus en agosto pasado. Un par de meses antes, Rizzo habló para ESPN sobre la vacuna:

“Esto es algo más grande que el béisbol, es una decisión de vida. Lo he pensado mucho. La decisión de no vacunarme es una por la que respondo. Obviamente hay gente que me va a odiar y pienso que eso es desagradable. Estoy haciendo mi propia investigación sobre la vacuna y quiero hacerlo hasta que tenga todos los datos”.

“Caso Kimmich”

En fútbol, el caso más llamativo es el que afecta al Bayern de Múnich. En noviembre, al menos cuatro futbolistas habían rechazado la inmunización: Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Eric Choupo-Moting y Jamal Musiala. Una circunstancia que salió a la luz cuando el gobierno de Baviera vetó la entrada a hoteles y restaurantes de quienes no tuvieran la pauta completa, algo que afectó al día a día del Bayern y de estos jugadores.

El caso del jugador teutón Joshua Kimmich había generado todo un cisma en el país, tanto que incluso Angela Merkel, canciller de Alemania, pidió al futbolista que «reconsiderase su decisión».

El futbolista del Bayern de Múnich no quiso vacunarse en contra del coronavirus, lo que provocó el pasado mes de noviembre que su equipo le prohibiera concentrarse con sus compañeros y le retirara parte de su salario. Días más tarde, el alemán se contagió de Covid y en la actualidad, sufre problemas pulmonares que le mantienen alejados de los terrenos de juego.

Sin embargo, las graves secuelas que le han dejado el virus parecen haberle hecho recapacitar. Hace unos días el centrocampista anunciaba su disposición a recibir su dosis, mientras se recupera de las secuelas dejadas por su contagio con el virus. “Para mí era difícil hacer frente a mis miedos y recelos, por eso he estado tanto tiempo indeciso”, afirmó en unas declaraciones a la televisión pública alemana ZDF.