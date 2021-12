La drástica decisión de Jürgen Klopp con los futbolistas que no se vacunen

La cascada de partidos aplazados en la Premier League es un auténtico drama por el brote de casos positivos por COVID. Hasta cinco partidos se suspendieron en la jornada del sábado en el fútbol británico: Manchester United-Brighton, Aston Villa-Burnley, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace y West Ham-Norwich City.

El Aston Villa-Burnley fue aplazado con un brote de hasta 19 casos positivos en el conjunto de Steven Gerrard. Todo esto llega en una liga en la que los jugadores han recibido las dos dosis de la vacuna en tan solo un 68%. Cuando en la Serie A hay un 98% de gente vacunada, Bundesliga con el 94% y en LaLiga con más de un 90% representan el resto del pastel en las grandes ligas.

La situación es de tal gravedad que el gobierno británico tuvo que pedir hace unos días a los futbolistas de la élite del fútbol inglés que se pongan la segunda vacuna para evitar situaciones como esta. El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, ya fue muy claro tras la cascada de suspensiones y ahora va más allá anunciando una drástica decisión.

“Legalmente, la vacunación no debería ser obligatoria. Pero moralmente sí. Tengo 54 años, solo creo en que se puede convencer a la gente de que hay cosas correctas que se deben hacer”, sentenció antes del partido frente al Tottenham en Londres. Y ahora el técnico ha ido más allá al anunciar una medida que puede sentar un precedente revolucionario para el futuro mercado de fichajes.

“Son una amenaza”

El entrenador alemán fue nuevamente preguntado en rueda de prensa por el tema de las vacunas contra el coronavirus su repuesta fue tajante.

“No vamos a fichar a jugadores que no estén vacunados. Un jugador no vacunado es una amenaza constante para todos nosotros. Influye en muchas cosas. Hay que buscar soluciones diferentes. Vestuario diferente, comedor diferente... Si queremos cumplir con todos los protocolos es muy complicado”, cuenta.

Klopp insiste: “No había pensado en ello, pero ahora sí. No estamos negociando con nadie, pero afectaría que un jugador no estuviera vacunado para cerrar o no su fichaje”.