El PSG no se rinde y va a intentar que Kylian Mbappé renueve el contrato que finaliza el próximo 30 de junio presentándole una superoferta. Hasta que la situación sea definitiva, pelearán por retenerle. Mbappé ha rechazado varias propuestas para ampliar su contrato con el PSG, pero Telefoot informa de una nueva intentona del conjunto presidido por Nasser Al-Khelaifi. Además, de una brutal oferta económica la publicación apunta a que que los directivos parisinos han planteado al delantero un contrato de corta duración y un equipo a su medida.

Según informó el portal ‘RMC Sport’, el equipo de la capital gala está en conversaciones con los agentes de Mbappé para que firme un nuevo contrato que le convertirá en el jugador mejor pagado del mundo, siendo este su último intento por retenerle en la entidad a la que llegó en 2017.

Hoy en Francia desvelan nuevos datos del este contrato y en L’Equipe aseguran que al PSG ya solo quedan dos opciones para ampliar su contrato aunque sea por un corto periodo: “posicionarlo claramente en el centro de su proyecto y... rezar”.

La ultima propuesta del PSG sería un contrato breve de 1 año con opción de ampliación a 2023 para evitar que saliera gratis. Se le ofrecería un salario de 50 millones de euros anuales además de suculentas primas por logros deportivos. Pero la apuesta más firme de los parisinos es crear un proyecto deportivo acorde a sus exigencias para convertirlo en la única joya de club.

Dudas con Sergio Ramos

Según informa ‘L’Équipe’, Mbappé exige volver a ser el jugador estrella del club y tener un estatus evidente sobre el césped. Esto implica dejar de jugar en función de la disposición de Messi y Neymar. El PSG, además, le habría propuesto ser el lanzador de penaltis, algo que él vería con buenos ojos, según recoge le diario Sport.

El rotativo francés también informa que las incorporaciones que el equipo ha realizado este mismo verano no van en la línea que habría exigido Mbappé para construir un equipo competitivo. En este sentido, puso en duda el fichaje de Sergio Ramos y habría informado de ello a los dirigentes del club, por lo que el PSG podría prometerle una venta del defensa español este mismo verano. Algo que ya entraba en los planes del club, cansado de las constantes recaídas del camero. El PSG está harto de un rendimiento muy alejado de sus salario y continúan buscando su salida. El ex madridista, que sigue de baja, no ha logrado alcanzar la estabilidad en el plantel de Mauricio Pochettino por lo que en el Parque de los Príncipes siguen planteándose la opción de rescindir su contrato el próximo verano y ya trabajan en la llegada de otro defensor de máximo nivel con vistas a verano. Matthijs de Ligt se ha convertido en una de la opciones predilectas para jubilar al camero pero ahora todo parece depender de la negociación con Mabppé

Por otra parte, desde la capital francesa apuntan que Mbappé duda de la capacidad del club para imponer sus exigencias en cuanto a la puntualidad o conductas inapropiadas en el vestuario. El francés no entiende los privilegios de los que gozan varios jugadores sudamericanos y le gustaría ver más mano dura con las sanciones.

Por último el banquillo, con la llegada de Zinedine Zidane, sería otra de las piezas claves para retener al delantero.

Al khelaifi parece dispuesto a casi todo para retenerlo y hasta el presidente Macron está influyendo para que el crack no salga del PSG y siga siendo la bandera mundial de la Ligue1.